إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم هتكسب دهب كنز في البيت وإليك السبب!

الزيت المستخدم كنز في المنزل قد لا تعرفه الكثير من النساء لذا تتخلص منه لكن إذا كنت تعرف أهمية زيت القلي المستخدم فستحتفظ به ولن تتخلص منه مرة أخرى حيث يتم استخدام الزيت المستخدم لإعداد و صناعة صابون غسيل الأطباق السائل في المنزل سنتعلم في هذه المقالة كيفية استخدام زيت القلي المستخدم.

كيفية استخدام زيت القلي المستخدم

يجب عليك الاستمرار في استخدام زيت القلي لصنع أفضل صابون الأطباق.

المقادير

2 لتر زيت قلي مستعمل.

كوب من عصير الليمون.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

2 ملاعق كبيرة زيت عطري.

طريقة التحضير

أولاً نضع الماء في إناء

نسخنه على نار عالية

ثم نضعه إلى درجة الغليان

ثم نضع هيدروكسيد بوتاسيوم الصوديوم في إناء آخر

ثم نضع عليه الماء المغلي ونقلب جيداً

ملحوظة “لتجنب شم هذه الرائحة يجب ارتداء قناع أثناء القيام بهذه الطريقة

ثم إضافة الزيت وعصير الليمون والاستمرار في الخلط لمدة 10 دقائق

ثم يضاف الزيت العطري ويخلط مرة أخرى حتى يصبح الخليط كريميًا

وبالتالي صابون سائل من السهل صنعه في المنزل

ويمكنك لاحقًا أيضًا مزج ملعقتين كبيرتين من الدقيق مع القليل من النشا ووضع الخليط في صينية ليبرد وتقطيعه إلى قطع صغيرة لصنع ألواح الصابون وأيضًا لغسل الأطباق

ويمكن استخدامه أيضًا في تنظيف غبار المنزل.

في النهاية ستكون فوائد هذا الزيت كبيرة. الزيت المستعمل هو كنز حقيقي في كل منزل وقد لا تعرفه الكثير من النساء ، لذلك يمكنك المرور بالعديد من الطرق للتخلص منه ولكن إذا كنت تعرف أهمية زيت القلي المستخدم سوف تحتفظ به ولا تتخلص منه مرة أخرى حيث أوضحنا لك طرق الاستفادة من الزيت المستخدم إذا كانت الكمية كبيرة فقد تتمكن من القيام بمشروعك الخاص بأقل تكلفة وفي بطريقة مربحة للغاية.