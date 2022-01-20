شوف أحدث عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربية وتجهيزات المنزل والمفروشات lulu market

تتميز عروض لولو ماركت بقوة الخصومات المقدمة بالإضافة إلى تعدد المنتجات المعروضة وتنوع العروض المتوفرة. ويقدم هايبر لولو باستمرار كل ما هو جديد في عالم التجهيزات المنزلية والأجهزة الكهربية. حيث يعرض الهايبر هذا الأسبوع العديد من الأجهزة من دفايات كهربية، ثلاجات، خلاطات، قلايات هوائية وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ما يوجد داخل بروشور عروض لولو من أدوات الطهي بأنواعها والمفروشات المختلفة من سجاد الأرضيات ومفروشات السرائر. كما توجد خصومات على مستلزمات الحدائق من كراسي وشرفات الاسترخاء والأرجوحة وغيرها.

عروض لولو ماركت

مع استمرار ضغوط الحياة يلزم الشخص كرسي الاسترخاء للتخلص من أي ضغوط احصل على كرسي الاسترخاء المميز من لولو هايبر ماركت مقابل ١٩٩ ريال بدلا من ٢٤٩ ريال.

شرفة الاسترخاء المميزة ريلاكس مقابل ٢٣٩ ريال بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

استفد بخصم نقدي بقيمة ٢٥٠ ريال سعودي على كرسي أرجوحة ريلاكس لشخصين مقابل ٥٤٩ ريال بدلا من ٧٩٩ ريال.

عربة ريلاكس القابلة للطي احصل عليها بخصم مائة ريال سعودي، تعرض مقابل ١٩٩ ريال بدلا من ٢٩٩ ريال.

عروض لولو

لعشاق الشي اشتري شواية باربكيو ريلاكس بسعر ٣٩٩ ريال بدلا من ٦٧٩ ريال واحصل على خصم ٢٨٠ ريال سعودي.

اشتري جلاخة زاوية بلاك آند ديكر مقابل ١٢٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

طقم صحن عشان شيف لاين مكون من ٦ قطع ١١.٥ بوصة بسعر ٢٠ ريال بدلا من ٣٥ ريال.

Lulu hypermarket

قلاية تيفال بدون زيت ٤.٢ لتر بسعر ٥٤٩ ريال بدلا من ٧٩٩ ريال.

اشتري خلاط فيليبس ٤٥٠ واط مقابل ١٠٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

احصل على جهاز محضر الطعام براون قوة ٨٠٠ واط بسعر ٥٩٩ ريال بدلا من ٧١٩ ريال.