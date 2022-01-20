شوف مجلة عروض لولو هايبر ماركت اليوم للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية

عروض لولو هايبر ماركت اليوم تقدم أقوى التخفيضات والخصومات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتعددة، والتي لا غنى عنها في كل بيت عصري خصوصاً في ظل هذه الأجواء القارصة البرودة التي تجتاح معظم محافظات المملكة العربية السعودية، بل معظم دول العالم، حيث يمكنكم التسوق اليوم أون لاين من خلال استعراض مجلة العروض الأسبوعية وشراء جميع مستلزماتكم أون لاين مع توفر خدمة التوصيل مجاناً على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 99 ريال سعودي، أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع مجموعة لولو هايبر ماركت ال المنتشرة حول المملكة العربية السعودية والتعرف على العروض المتاحة مباشرة في جميع الأقسام، مع توفر خدمة متميزة من جميع العاملين وموظفي الفروع

عروض لولو هايبر ماركت اليوم للأجهزة الكهربائية:

راسل هوبس ماكينة صنع القهوة الاسبريسو متوفرة بألوان غاية في الروعة والجمال بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

سوبر جنيرال غسالة ملابس تحميل علوي وزن 12 كيلو غسيل بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 1,599 ريال.

أقوى العروض على ال جي غسالة صحون 5 برامج بسعر 4,199 ريال سعودي بدلاً من 6,099 ريال.

تيفال قلاية بدون زيت سعة 4.2 لتر بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.

فيليبس خلاط قوة 450 واط بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

محضر طعام من براون قوة 800 واط بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 719 ريال.

أيكون قلاية بدون زيت سعة 2.5 لتر بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

أيكون فرن كهربائي سعة 45 لتر بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

عروض اليوم للأدوات المنزلية المتنوعة:

أقوى العروض على طقم أواني طهي استانلس ستيل من كوركوماز مكون من 9 قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

برستيج طقم أواني طهي مجموعة مكونة من 7 قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

نيو فلام قدر طهي ألومينيوم مقاس 20 سم بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.