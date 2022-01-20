شوف مفاجأة عروض إكسترا الحصرية على الأجهزة اللوحية والجوالات الحديثة 2022 بخصومات مذهلة

كما عودناكم جميع زوار موقع ثقفني الكرام أن نرصد لحضراتكم كل جديد عن العروض المتنوعة في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية، من موقع اكسترا، وغيره من كبرى مواقع التسوق في الدول العربية، حيث نعرض لكم اليوم أحدث عروض إكسترا الحصرية على الأجهزة اللوحية والرقمية الحديثة في فروعهم بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصومات مميزة على أسعار التابليت، والجوالات، وباقي أنواع الإلكترونيات الحديثة، وملحقاتها، وكل ما يتعلق بمجال التكنولوجيا لمحبي التكنولوجيا من خلال عروض إكسترا عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض إكسترا واكسترا أونلاين في المملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة من خلال اكسترا أونلاين على جميع أنواع الإلكترونيات الحديثة المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر سماعة الرأس الستريو من ماركة كورسير، وخصم آخر منهم على سعر ماوس الألعاب من كروس، وخصم آخر على سعر التابلت من القلم الرقمي من واكوم أنتوس إم، وبلوتوث باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر لوح الكتابة الذكي الوسط مع قلم رقمي من Wacom.

خصومات اكسترا ماركت Extra market الحصرية على الالكترونيات المختلفة

تتوفر من خلال إكسترا أونلاين بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الحصرية المميزة الأخرى على الأجهزة اللوحية، ومنها: خصم مميز على سعرممدد شبكة الواي فاي من تي بي لينك باللون الأبيض، وخصم آخر من اكسترا على سعر موسع مدى الشبكة العنكبوتية من TP Link، وعرض منهم على سعر راوتر هواوي Huawei الذي يدعم حتى 32 مستخدم، وخصم آخر منهم على سعر أيباد أير بسعة 64 جيجابايت IPad air 4، وتابليت Ipad pro بسعة 128 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر الجهاز اللوحي من سامسونج Sumsung galaxy tab A7.

خصومات الأجهزة اللوحية لفترة محدودة بأسعار مميزة Extra

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية على أسعار الأجهزة اللوحية المتوفرة بالمملكة العربية السعودية في متجر اكسترا، ومنها: خصم مميز على سعر الجهاز اللوحي من Xiaomi pad5 11inch، 128 جيجابايت سعة تخزين، وخصم آخر منهم على سعر التابليت المميز من Xiaomi pad5 بسعة 256 جيجابايت.