شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 ٪ ولمدة 10 أيام

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عروض بنده السعودية، تكون شركة بنده حريصة من أجل تقديم أكبر وأروع العروض معها الخصومات القوية والمذهلة، فمن الممكن أن يتم التقديم لهذه العروض والخصومات أما أن تكون يومية أو تقدم وتطرح بشكل أسبوعي، كما أن شركة بنده قد نالت وحصلت على أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن تلك الشركة لديها حوالي ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لحوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي أيضًا لسوق بنده.
عروض بنده الأسبوعية خصومات تصل ل 70 ٪ لفترة محدودة جدا الحق العرض
عروض بنده السعودية
خصومات بنده ببيع كل المستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يمنح ويوفر عدة أصناف يتم تواجدها بالجودة العالية والكبيرة حتى تكون بالسعر الذي يتناسب مع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد نالت العديد من الجوائز خلال تاريخها ومن ضمن الجوائز هي، جائزة السعودية التي تخص المسؤولية الاجتماعية عام 2013، وجائزة أفضل وأروع علامة تجارية متواجدة في آسيا عام 2011.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على زبدة الفول السوداني الناعمة من النوع قودي مقدار 510 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 600 جرام من المربى نوعها الراقي تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.
- 500 جرام من العسل نوعه زهرة الاكاسيا يكون بسعر 39.95 ريال سعودي بدلًا من 77.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من العسل سدر نوعه المنصب يكون بسعر 81.95 بدلًا من 125.95 ريال سعودي.
- المربى من النوع بوني مامان مقدار 370 جرام سعرها يكون 14.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 100 ظرف من المحلي نوعه ستيفا يكون بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من الكريمة القابلة للدهن من النوع بوك سعرها يكون 9.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون العضوي اليوناني من النوع نادك مقدار 250 يكون بسعر 11.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- عسل الغابة الطبيعي من النوع ساري مقدار 500 جرام يكون بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
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