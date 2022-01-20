نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحرية لتنظيف فرن البوتاجاز وإزالة أصعب الحروق والدهون في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف فرن البوتجاز، قد يعاني الكثير من ربات البيوت من تنظيف فرن البوتجاز، وذلك لتراكم الدهون وبقع الحروق بداخله بشكل كبير وذلك قد يؤدي لصعوبة في إزالتها، ولكن يمكنك تخطي هذه المشكلة إذا تم اتباع الطرق الصحيحة في التنظيف، واستخدام المكونات المناسبة لذلك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم هذه الطرق التي تجعل عملية تنظيف الفرن من أبسط الأمور.

افضل طرق تنظيف فرن البوتجاز بكل سهولة

تنظيف الفرن لابد أن يتم بشكل دائم، وذلك للتخلص من بقايا الطعام المتواجدة بداخله، ومن آثار والدهون والتراكمات الغير مرغوب فيها بداخله ولذلك هناك بعض الطرق البسيطة التي سوف تسهل هذه العملية وهي كالآتي:

استخدام الليمون في تنظيف الفرن

يستخدم الليمون في إزالة البقع الموجودة داخل الفرن سواء كانت بقع دهون أو بغرض تلميع الفرن بشكل جيد وطريقة الاستخدام كالتالي:

قومي بتقطيع كمية مناسبة من حبات الليمون إلي نصفين.

احضري وعاء كبير به ماء.

أضيفي به شرائح الليمون التي تم تقطيعها.

قومي بإشعال الفرن على درجة حرارة منخفضة.

ضعي بداخل الفرن هذا الإناء واتركيه لمدة عشرة دقائق.

بعد الانتهاء أخرجي الوعاء، واتركي الفرن يبرد قليلًا، ولكن لابد أن يكون مازال ساخن حتى يكون محتفظ بالأبخرة الداخلية.

وقومي بمسح الفرن بالكامل بإسفنجة جافة.

ثم يمكنك غسله بالشكل التقليدي، وسوف تلاحظين كل الدهون قد تم إذابتها وأصبح لامع من الداخل.

وقد ذكرنا سابقا افضل الطرق والخلطات المستخدمة في تنظيف البوتجاز بالكامل.

صودا الخبز لتنظيف الفرن

استخدام صودا الخبز تعتبر هي الوصفة السحرية لتنظيف كل الأدوات من أي بقع صعبة، وطريقة استخدامها في حالة فرن البوتجاز كالتالي: