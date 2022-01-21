شوف خصومات بنده الأسبوعية تخفيضات وخصومات ليس لها مثيل تسوق الآن بخصم يصل ل 70%

خصومات بنده الأسبوعية، تكون شركة بنده من إحدى الشركات المتأسسة في سنة 1979 فهي تعد من الشركات الهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أنها صارت تختص في الأسواق التجارية وذلك لبيع كل المستحضرات والمستلزمات الغذائية ومعها أيضًا التي تكون ليست غذائية المتواجدة في السوق، وبعد ذلك تم انتشارها بمقدار كبير وكثير حتى أصبحت أشهر الشركات المتواجدة في السعودية في هذا المجال عند تواجد عدة مجموعات تختص لصافولا كانت لديها من أواخر القرن رقم عشرون حتى ذلك اليوم.

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خصومات بنده الأسبوعية

يقوم سوق بنده بتوفير العروض المذهلة والكبيرة مع الخصومات الكبيرة والرائعة جدًا وهذا يتم حدوثه بإستمرار، حيث أن سوق بنده يقوم بتقديم وعرض هذه الخصومات والعروض الكبيرة اليوم الموافق الثاني عشر من شهر يناير في سنة 2022 إلى كافة عملاء سوق بنده. كما أن الكثير من المواطنين والأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية يترقبون هذه العروض والخصومات المتوافرة من هايبر بنده للحصول على كل ما يريدونه، وأيضًا فإن هذه الخصومات والعروض التي تتواجد في السوق تكون على كل المستحضرات الغذائية والغير غذائية.

عروض بنده السعودية

تنزيلات بنده الشهرية كيلو جرام من الحلاوة الطحينية مع دبس التمر من النوع الجبل عدد 1 + 1 يكون سعرها 25.50 بدلًا من 51 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 170 جرام من بطاطس الشيبس من النوع ليز ستاكس عدد 1 + 1 يكون سعرها 11.50 بدلًا من 23 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

خصومات بنده اليوم 800 جرام من الحلاوة الكراميل الفاخرة من النوع المداح عدد 1 + 1 يكون سعرها 43.95 بدلًا من 87.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية صلصة الصويا الحلوة من النوع إندوفود مقدار 650 مل عدد 1 + 1 يكون بسعر 21.50 بدلًا من 43 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية دارسين عود من النوع مجدى مقدار 200 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 10.95 بدلًا من 23.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية