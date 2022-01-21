شوف بخصم يصل إلى 60% عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market اليوم ولفترة محدودة في السعودية

تنزيلات حصرية متنوعة ضمن عروض لولو هايبر ماركت اليوم ولفترة محدودة Lulu hyper market بداية من اليوم 21 يناير 2022 على كافة أنواع المنتجات الغذائية الصحية وغيرها، وخصومات غيرها عديدة على أسعار منتجات غيرها خلال شهر النباتيين من لولو، حيث يعد لولو ماركت lolo market من أهم وأكبر الماركتات الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، وغيرها الكثير من الدول العربية الأخرى، وإليكم تفاصيل العروض الأسبوعية خلال موقع ثقفني:

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية Lulu market

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: عبوات شراب الشوفان الأصلي بحجم اللتر الكامل، وخصم آخر منهم على سعر فيولايف شرائح الجبنة النباتية بنكهاتها المتنوعة، ومنها: النكهة المدخنة، والشيدر، ونكهة الجبنة الرومي، وغيرهم عديد من النكهات المميزة على بحجم 120 جرام.

خصومات حصرية من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر خصومات عديدة على أسعار منتجات أخرى من لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، ومن بينهم: خصومات خاصة على أسعار بريفال سبيريث من جيركي ترياكي وهيروكي المدخن النباتي، وعروض أخرى منهم على أسعار ذاتس إث لوح الفواكه متعددة النكهات بحجم 35 جرام، وخصم آخر منهم على سعر كرانشي كابريشيو سناك التمر المخبوز العادي وبالبرتقال، وخصم آخر منهم على سعر بيريح دقيق اللوز، وخصم آخر منهم على سعر كرات اللحم السويدية من بريديز الخالية من اللحوم، وخصم آخر منهم على سعر Somerest الحبوب الصحية فائقة النكهة بالجوز والبذور بحجم وسط.

خصومات لولو على الأكلات الصحية لفترة محدودة بفروع المملكة Lulu Ksa

نستكمل معكم تقديم باقي عروض لولو هايبر ماركت المتميزة بالمملكة العربية السعودية على أسعار منتجات صحية مستوردة كثيرة، وجديدة النكهات مطلوبة جداً في هذه الأيام، ومنها: خصم خاص على سعر رودستوك عبوات الخردل 227 جرام، وخصم آخر منهم على سعر أستراليا أون حليب الصويا Organic soy unsweated الخالي من الشعير الصحي، وخصم آخر منهم على أسعار عبوات حليب اللوز العضوي من نفس الماركة المتميزة.