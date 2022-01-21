نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات اكسترا بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
اكسترا بالمملكة العربية السعودية يعد من أضخم وأكبر المراكز التجارية المخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية الذكية الضرورية لكل منزل وبكل الماركات المتواجدة في الأسواق التجارية، ويتميز ايضاً بإستمرار العروض والخصومات به على جميع الأجهزة المنزلية حيث يصل الخصم في كثير من الوقت ل60٪، ويتواجد له عروض في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً، تتميز الأجهزة المتواجدة به انها عالية الجودة ويتوفر بها كل المزايا التي تبحث عنها وبالسعر المناسب لك كل هذا بالإضافة الي الهدايا المجانية، حيث يسعي دائماً لإرضاء عملاءه والحصول على شعبية جماهيرية عريقة داخل وخارج السعودية.
عروض اكسترا على جميع الأجهزة المنزلية:
تشمل العروض داخل اكسترا جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية للمنزل ومن بينها الغسالات بكل مركاتها والشاشات الذكية وجميع أنواع الجوالات الذكية المتواجده بالأسواق والتكيفات سواء جداري او شباك، الأفران الكهربائية، المراوح ثلاجات وغيرهم كثراً من الأجهزة.
عروض اكسترا على الغسالات:
يتواجد داخل اكسترا أجود أنواع الغسالات والأكثر مبيعاً في سوق الألكترونيات وبكل الماركات وسوف نعرض في الأسطر الأتية بعض الأنواع المتواجد عليها خصومات كما يلي:-
- يتوفر على غسالة كاندي خصم يصل ل32. 15٪ بادر بالحصول والاستماع بالعرض حتى نفاذ الكمية، حيث إنها حمولة 14 كيلو وأيضاً يوجد بها 10 برامج متوفرة باللون الفضي، وهي تعبئة علوية سعرها قبل العرض 2799 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1899 ريال سعودي.
- ايضاً يتواجد داخل العرض غسالة كاندي تعبئة علوية وحمولة 10كيلو متوفرة الان باللون الفضي فقط، الخصم المتاح هائل للغاية حيث يصل ل 40.72٪، السعر قبل العرض 2529 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 1499 ريال سعودي.
- لمحبي غسالات توشيبا يتوفر الأن خصم يصل ل15٪ على غسالة توشيبا تعبئة علوية، حمولة 15 كيلو، إنفيرتر، ستانلس ستيل كان سعرها قبل العرض 3999 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 3399 ريال سعودي.
- غسالة أل جي تعد من الغسالات الذكية تعبئة علوية، حمولة 19 كيلو، متواجد بها واي فاي، وهي استيل باللون الفضي، الخصم المتاح ولفترة محدودة يصل ل 44.24٪، السعر قبل العرض 8249 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 4599 ريال سعودي.
- غسالة باناسونيك ذات فتحة أمامية متوفرة بنوعين 10 كيلو/7 كيلو، برنامج غسيل وأخر تجفيف، متوفرة باللون الأبيض السعر داخل العرض 4149 ريال سعودي.
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