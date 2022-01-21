شوف تخفيضات 65% على الجوالات والاجهزة في اكسترا بالسعودية الان

عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات والأجهزة الإلكترونية، عروض اكسترا على الجوالات والأجهزة الإلكترونية حصرية ومستمرة حتى نفاذ الكمية، فتعمل اكسترا على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو خصومات لتوفر إلى عملائها مختلف العروض على مختلف الأجهزة وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض من اكسترا على الجوالات والأجهزة الإلكترونية.

عروض اكسترا بالسعودية على الجوالات والأجهزة الإلكترونية:

توفر اكسترا إلى عملائها مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على هاتف آبل ايفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.

أكبر عروض اكسترا بالسعودية اليوم على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر بالون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12 4 جي مع مسحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

سامسونج جالكسي إس 20 إف إي من الجيل الخامس مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

أجدد عرض في اكسترا بالسعودية على هاتف فيفو واي 20، 2021 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.

عرض على هاتف فيفو 12 إس 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

خصومات اكسترا اليوم في السعودية:

توفر اكسترا عرض على جهاز هواوي ميت باد تي 10 مع شاشة بمقاس 9.7 بوصة والجهاز يقوم بدعم خاصية الواي فاي متوفر بسعة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض في اكسترا بالسعودية اليوم على جهاز تابلت هواي واي 6 بي مع سعة تخزينية 64 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر مع خصم بقيمة 5%.

يحتوي العرض على سماعة أذن أبل إيربودز من الجيل الثاني متوفر معها غطاء شحن لاسلكي متوفرة باللون الأبيض.

كما يحتوي العرض على سماعة رأس ستريو من كورسير.

فأسرعوا الآن للتوجه إلى اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من أجهزة، فتعمل اكسترا على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو تأخير.