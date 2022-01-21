شوف خصومات 50% في لولو ماركت بالسعودية على جميع السلع

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عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت في السعودية، يعتبر لولو هايبر ماركت من أكبر الأسواق المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من العروض على مختلف الأغراض سواء أجهزة منزلية أو أجهزة مطبخ أو منتجات غذائية فكل ما ترغبون في الحصول عليه ستجدونه لدينا بكل تأكيد وتتبعوا معنا في المقال التالي الأغراض التي يتوفر العرض عليها من قبل لولو هايبر ماركت.

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية:

يحتوي العرض على الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” مرطب جسم بالمرز، كريم شعر، كعك بالسمسم، جون ويست رنجة، شاي ليبتون حافظ، جبنة زرقاء، حبق اخضر، حمام زيت فاشكول، بقلاوة مخابز، رويال صدر ديك، جلي فوستر، كرواسون لوزين، عطر فلورا من، لبن الصافي قليل الدسم، باكنج بود، صدور دجاج، كريم فينوس، كارفور لحم تونة، جبن هجدو قشقوان”.

تبدأ العروض في هايبر لولو بداية من يوم 19 يناير حتى يوم 25 يناير ففي أي وقت بإمكانكم الاستفادة من عروضها وخصوماتها.

تخفيضات لولو هايبر ماركت في السعودية:

يحتوي العرض على مختلف المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” معمول لوزين تمر، سائل استحمام، زبادي الصافي، نشاء العلالي، معمول الكرامة، الخير لحم تونة، كريمة دانيت، قهوة النجار، مقشر كلين اند، حليب نادك، كعك فلات جبنة 1، جل استحمام، شاي ربيع خيط، سنيورة مرتديلا، كريم فينوس، طماطم تركي، جيشا لحم تونا، كارفور لحم تونة، قطن كونتنيف كور، قهوة باشنفر”.

يحتوي العرض أيضًا على مختلف الأنواع من الفواكه التي من بينها كلًا من التالي” برتقال أبو سرة وجزر أسترالي وفاكهة الكاكا أسباني ورومان أسباني وتفاح أحمر وموز، يحتوي العرض على خير سعودي والكستناء الصيني”.

خصومات لولو هايبر ماركت:

يشمل العرض مختلف الأنواع من السمك التي من بينها سمك ديلا وسمك بورد وروبيان مزارع وشرائح سمك مارتين الأزرق وسمك سردين كبير ولحم جاموس هندي ولحم فخذ بقر ستيك نيوزلندي”.

يشمل العرض أنواع مختلفة من المكسرات كالفتسق الأمريكي المملح والكاجو المحمص والمكسرات المشكلة كما يحتوي على رقائق بسكويت بالشوكولاتة وكعك متنوع ثلاثة حبات وشيش طاووق.