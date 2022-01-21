شوف أحدث مفاجآت العثيم ماركت بالمملكة وعروض تنتهي بعد غد بخصم يصل إلى 60% Al othaim

تتوفر تخفيضات متميزة عديدة بفروع العثيم ماركت Al othaim market Ksa بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض العثيم الأسبوعية على كثير من المنتجات الحصرية لفترة محدودة من كتالوج العثيم بصفحته الرئيسية، ومن أهم منتجات العروض: المنتجات الغذائية الصحية، والخضروات الطازجة والفواكه، وخصومات خاصة منهم على جميع أنواع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر والجسم، وغيرهم الكثير من مختلف المنتجات الأخرى في الأسبوع الثالث على التوالي من يناير 2022 من كتالوج العثيم بموقع ثقفني لجديد العروض الأسبوعية، وإليكم التفاصيل:

عروض العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية على المنتجات الغذائية

خصومات متعددة من العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تستمر بداية من 19 يناير 2022 وحتى 25 يناير، وتسري العروض بداية من الساعة السابعة صباح الأربعاء لمدة أسبوع كامل بجميع الفروع المذكورة أعلاه، ومن هذه العروض: خصم مميز على سعر برجر أمريكانا البقري الجامبو 10 حبات Americana، وخصم آخر منهم على سعر تونة فريشكو بزيت دوار الشمس بحجم 185 جرام، وخصم آخر منهم على سعر مناديل الوجه من هلا.

خصومات خاصة من العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية Al othaim

تتوفر كثير من العروض الأخرى بالفروع السابقة على السلع الغذائية، ومنها: عبوات زيت دوار الشمس من ماركة نور، وخصم آخر منهم على سعر العبوات العائلية من أرز تاج ملح البسمتي البنجامي، وخصم آخر منهم على سعر دجاج سيارا المجمد نظيف الأحشاء بأعلى جودة وأقل سعر، وخصم آخر منهم على أسعار الجزر المستورد، والليمون الشبك، والرمان الهندي، وزيت الزيتون البكر الممتاز من ماركة الجوف، كما هناك عروض أخرى على أسعار بسكويت كليجا بلفيتا بالنخالة، وعرض آخر منهم على سعر جبن بوك الكاسات الكريمية، وخصم آخر منهم على سعر التركيبة الغذائية من نستليه.

تنزيلات حصرية أخرى اليوم من فروع الماركت على منتجات متعددة

نستكمل معكم تقديم باقي العروض الحصرية على كثير من المنتجات المتميزة، ومنها، خصم خاص على سعر برجر الدجاج من السنبلة، وخصم آخر منهم على سعر شرائح الزيتون الأخضر والأسود من أكورسا، وغيرهم من خصومات.