شوف الحق خصومات اكسترا اليوم وحتى نفاذ الكمية بخصم يصل 60% على الجوالات الحديثة وإكسسواراتها

تنزيلات حصرية متعددة من اكسترا السعودية أونلاين Extra online، وفي كل الأماكن على جميع أنواع الجوالات الحديثة وإكسسواراتها بأسعار مميزة، وماركات متميزة عالية الجودة، كما تتوفر خصومات أخرى عديدة بجميع فروعهم لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات، وفي هذا المقال سوف نوفيكم أحدث خصومات اكسترا الحصرية على أسعار العديد من المنتجات الحديثة التي ترضي أذواق الجميع، ومنها:

خصومات اكسترا ماركت بفروع مدن المملكة العربية السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية على أسعار جميع ملحقات الجوالات والأجهزة الإلكترونية بأنواعها من إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم قوي على سعر الشاحن الثنائي الأبيض من آبل Apple، وعرض آخر منهم على سعر قلم اللمس بينسل من آبل Apple، وخصم آخر منهم على سعر آبل ميج سيف الشاحن اللاسيلكي السريع للجوال والأيبود الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر أنكر الباوربوينت 3 نانو 20 واط، بتقنية الباور أي، مع بروتوكول الشحن السريع كيو3.

خصومات حصرية من إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: عرض خاص على سعر الشاحن المنزلي مع الكابل لايتينج الأسود من جووي، وخصم آخر منهم على سعر جوي ميرو 10 بنك الطاقة 10000 ملل أمبير باللون الأسود، وعرض آخر منهم على سعر الشاحن الأبيض المتنقل من هواوي Huawei 10000 ملل أمبير، وخصم آخر منهم على سعر بنك الطاقة بقوة تستمر 10000 ملل أمبير باللون الأسود من راف باور.

تنزيلات حصرية من إكسترا اليوم بالمملكة العربية السعودية Extra

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض إكسترا الحصرية على كثير من الإلكترونيات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف Tecno camon 128 بسعة جيجابايت مع ضمان إكسترا، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Xiaomi بسعة 128 جيجابايت بألوانه المختلفة، وعرض آخر منهم على سعر هاتف Vivo Y15S بسعة 32 جيجابايت باللون الموضح بالأعلى، وخصم آخر منهم على سعر هاتف Honor 50 5G بسعة 256 جيجابايت باللون الأبيض السحابي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف جلاكسي Galaxy Z fold 3.