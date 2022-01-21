نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير شاشات التليفزيون الذكية والأجهزة اللوحية.. تسهيلات للسداد بنظام التقسيط في المقال التالي
عروض جرير السعودية 19 يناير 2022، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية لشهر يناير وهو بداية العام الجديد عام 2022، ومن المتوقع من مكتبات جرير أن تقوم بعمل مجموعة من التخفيضات كما يحدث بشكل أسبوعي وهذا ما يتساءل عن جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن أفضل ما تقوم به مكتبات جرير هو عمل بعض العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية الموجودة بها، مما يجعل هذه الأجهزة في متناول الجميع وسعرها مناسب للجمع.
عروض جرير على الجوالات والشاشات الذكية اليوم وتخفيضات لا مثيل لها.. شاهد الأسعار
مكتبات جرير أون لاين
مكتبات جرير المقر الرئيس لها هو مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وكان هذا هو أو ل فرع تم تأسيسه من مكتبة جرير وكان متخصص في بيع الأدوات المدرسية، ولكن الآن هو من أكبر المتاجر في السعودية والذي يحتوي على أجهزة إلكترونية وأدوات مدرسية والعديد من المنتجات الآخر، كما اصبح مشهور جدًا ومفضل لدى الكثير والكثير من المقيمين في السعودية.
عروض جرير السعودية يناير 2022
تقدم جرير مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع، وهاذ الأسبوع نظرًا لبداية العام الجديد فإنها تقدم هذه العروض:
- بطاقة خصم جرير يوجد داخل العرض شاشة سوني حجم 65 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير هاير شاشه حجم 75 بوصه بسعر 5049 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سوني شاشة بحجم 55 بوصة بسعر 3049 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاير شاشه حجم 65 بوصة بسعر 2849 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير شاشة هاير حجم 70 بوصة بسعر 3549 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير إل جي شاشة حجم 70 بوصة بسعر 4099 ريال السعودي.
- عرض جرير سكاي وورث شاشة بحجم 75 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير سامسونج جالكسي تابلت سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 5499 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير اتش تي سي ال شاشة حجم 85 بوصه بسعر 8999 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير شاشة تي سي ال حجم 65 بوصة وسعرها 5499 ريال سعودي.
- جرير ايباد برو لاب توب ديل بسعر 9999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير شاشة ال جي حجم 65 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي.
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