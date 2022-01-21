نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير على الجوالات والكمبيوتر المحمول والأكسسوارات الحديثة في المقال التالي
عروض جرير السعودية 20 يناير 2022، هذه الأيام يوجد أسئلة كثيرة في محركات البحث المختلفة عن عروض jarir bookstore مكتبة جرير لشهر يناير بمناسبة العام الجديد، وعلى ماذا ستكون العروض هذا الأسبوع هل على الأدوات المدرسية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات الموجودة في مكتبة جرير، واليوم سيكون الموضوع عن العروض الخاصة بجرير لهذا الأسبوع بشيء من التفصيل وإذا كنت تهتم بهذه الأمور فعليك بمتابعة السطور القادمة.
عروض جرير شاشات التليفزيون الذكية والأجهزة اللوحية.. تسهيلات للسداد بنظام التقسيط
عروض جرير اليوم
مكتبات جرير لبيع الألوان بالتجزئة بيع بالجملة بجميع فروعها، هذه هي مكتبة جرير الموجودة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، والتي يفضلها معظم المواطنين في السعودية وذلك لاحتوائها على جميع المستلزمات المدرسية والأجهزة الالكترونية بأسعار خيالية، ويوجد لها العديد من الفروع في كل المملكة، كما أنها من أكبر الشركات المساهمة السعودية.
عروض جرير شاشات التليفزيون الذكية والأجهزة اللوحية.. تسهيلات للسداد بنظام التقسيط
تخفيضات جرير السعودية يناير 2022
من المعروف عن مكتبة جرير أنها تقدم عروض مميزة جدًا على جميع المنتجات الخاصة بها بشكل أسبوعي، إليكم العروض التي ستقدمها خلال هذا الأسبوع:
- لابتوب جرير كمبيوتر محمول نوعه ديل حجم 15.3 بوصة بسعر 10999 ريال سعودي.
- عرض جرير ابل ماك بوك حجم 13.3 بسعر 8999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة سكاي وورث حجم 70 بوصة بسعر 3099 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير كمبيوتر محمول أبل ماك بوك بسعر 7999 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير جهاز حاسب أبل مك بوك بسعر 7299 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير كمبيوتر محمول ديل حجم 17 بوصة بسعر 9999 ريال سعودي.
- كود خصم جرير ديل إيلين كمبيوتر محمول للألعاب بحجم 15.6 بوصة بسعر 9499 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالاكسي سعته 128 جيجا بايت لونه وردي بسعر 1899 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات سامسونج جالاكسي هاتف سعته 128 جيجابايت لون أزرق بسعر 1899 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير جوال ساممسونج جالاكسي سعته 128 جيجا بيت لونه سماوي بسعر 1899 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير تي سي إي شاشة حجمها 75 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين سوني شاشة 65 بوصة بسعر 5299 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ