انت الان تتابع تفاصيل خبر اسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 21-1-2022.. تراجع البيتكوين خلال الـ24 ساعة الماضية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements

انخفضت أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بما في ذلك العملات الرئيسية مثل الإيثوريوم وسولانا وكاردانو، خلال تعاملات الـ24 ساعة الماضية بشكل حاد، ما أدى إلى مسح ما يقرب من 195 مليار دولار من سوق التشفير المشترك .

تراجع سعر بتكوين بشكل حاد منخفضا إلى أقل من 40 ألف دولار إلى نحو 38 ألف دولار، وهو مستوى لم تشهده سوق العملات المشفرة منذ صيف عام 2021، وفي الوقت هبط سعر الإيثيريوم وكاردانو بنسبة 7٪، وجاء هذا الإنخفاض المفاجئ عقب اقتراح البنك المركزي الروسي حظر تداول العملات الرقمية في روسيا للحد من التهديدات الناجمة عن انتشارها، وانخفضت ثاني أكثر العملات الرقمية قيمة في العالم الإيثيريوم نحو 8 ٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تداولها اليوم الجمعة بسعر 2890 دولارًا ، وبذلك تكون قد تراجعت هذه العملة منذ بداية العام الجاري بنسبة 20 ٪.

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ومن المتوقع أن يستمر نزول أسعار العملات الرقمية خلال الفترة القادمة، إذا تواصلت عمليات البيع المفتوحة التي ستدفع المستثمرين إلى العزوف عن التعامل بهذا الصنف من العملات، ومع اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة من رفع أسعار الفائدة ستتراجع الأسعار لأدنى المستويات في المستقبل القريب .

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بعض الحكومات بشأن “العملات الرقمية” تسببت في هبوط حاد في اسعار العملات المشفرة الأكثر تداولا، خصوصا روسيا بإعتبارها واحدة من أكبر دول التعدين في العالم، ويأتي الاقتراح الروسي بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق الصين حملة قمع واسعة النطاق على العملات المشفرة وحظر كل من التداول والتعدين .

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