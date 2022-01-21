نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبدالله العثيم اليوم على المعلبات والمنتجات الغذائية الطازجة في المقال التالي
عروض العثيم السعودية 20 يناير 2022، عروض أسواق عبدالله العثيم لهذا الأسبوع من الأمور الهامة جدًا والتي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن منتجات جرير تميز بالجودة العالية والأسعار المخفضة المناسبة للجميع، وإليكم خلال هذا المقال بعض عروض العثيم على بعض منتجاتها خلال شهر يناير والتي تسمى بعروض الشتاء الدافئة، وسوف اتحدث عن الموضوع بشيء من التفصيل بعض الشيء.
عروض الطازج من العثيم اليوم.. شحنات طازجة من السلع الغذائية بتخفيضات شديدة الآن
عروض الطازج من العثيم
أحد أهم الشركات المساهمة في السعودية هي أسواق عبد الله العثيم، وهي التابعة لعبدالله العثيم، والمدير التنفيذي لها هو عبدالعزيز عبد الله العثيم، والمقر الرئيسي لها في مدينة الرياض ولها فروع في جميع أنحاء المملكة، وتتميز بجودة المنتجات وحسن التعامل مع العملاء، لذلك مفضلة لدى معظم المواطنين، ودائمًا ما ينتظرون العروض الخاصة بها.
اسعار العثيم من بروشور العثيم
هذا الأسبوع تقدم أسواق العثيم عروض بعنوان عروض الشتاء الدافئة، وإليكم بعض من هذه العروض في السطور التالية:
- عروض العثيم الاسبوعية كرتونة دجاج دو مجمد من حجم 900 جرام بسعر 128.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين دجاج دو مجمد من حجم 1200 جرام بسعر 139.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 2 حبة زيت عافية ذرة حجم 1.5 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 2 كيس رز جرين بسمتي حجم 10 كيلو بسعر 77.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة نادك جرين كاسات 2 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين 3 حبات تونة بلميز خفيف بسعر 12.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم حليب السعودية كامل الدسم سعر الكرتونة 57 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم 2 حبة شاي ربيع المذاق الأصلي بسعر 17.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم بسكويت شاي هالي سعر الربطة 13.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سكر أبو فهد ناعم حجم 10 كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم 3 حبات معجون كلوس أب بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شامبو دوف الزيوت المغذية سعر الحبة 29.95 ريال سعودي.
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