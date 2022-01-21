نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده على السلع الغذائية الطازجة اليوم وتخفيضات رائعة لهذا الأسبوع في المقال التالي
عروض بنده السعودية 19 يناير 2022، يوجد بالمملكة العربية السعودية عدد من شركات التجزئة الغذائية ولكن أكبر وأهم هذه الشركات هي شركة هايبر بنده التي تتبع لمجموعة شركات صافولا، والتي يوجد لها عدد كبير في جميع أنحاء المملكة كما أن يوجد بها جميع الاحتياجات المنزلية وبأسعار جيدة للغاية، حيث يوجد بها الأدوات المنزلية والمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية، ومقال هذا اليوم عن بعض العروض الخاصة بهايبر بنده السعودية.
عروض هايبر بنده الترويجية الرائعة.. عروض ال 10 و15 و20 ريال على مختلف السلع الغذائية والمنزلية
عروض هايبر بنده السعودية
هايبر بنده السعودية، أحد أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية وذلك لان ينتمي لمجموعة شركات صافولا، ومن أنجح الشركات في المملكة وفي جميع دول الوطن العربي، مقرها الأساسي الرياض في السعودية، ولكن لها عدد كبير من الفروع في دول الوطن العربي. والذي أسس هذه الشركة هو المغفور له بإذن الله حمود البراهيم، وكان في البداية ماركت صغير ثم نجح وتوسع إلى أن تصبح من أكبر الشركات، وتنقسم بنده إلى اتجاهين الأول شركات هيبر بنده أو محلات بنده بيع بالجملة والثاني عبارة عن ماركت بنده لبيع التجزئة.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع يناير 2022
عروض هايبر بندة لشهر يناير بداية العام الجديد عروض متميزة للغاية تتمثل فيما يأتي:
- عروض بنده اليوم 2 حبة مياه اروى سعره 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة 3 حبات كوكاكولا أو فانتا برتقال بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم فول مدمس حدائق كاليفورنيا 4 حبات ب 10 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة شوكولاتة مالتيزرز 2 حبه بسعر 20 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده 2 حبة زيت دوار الشمس هالة بسعر 20 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع قهوة سريعة التحضير نسكافيه سعر الحبه 20 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده 3 حبات زبادي يوناني ندى بسعر 10 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة جبنه كريمي قابله للدهن بوكس سعر الحبه ب 10 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية زبده غير مملحه لويك سعره 10 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي بطاطس للقلي كريست سعر الكيس 10 ريال سعودي.
- عروض بنده جده بلاك بيري الكبير سعر الكيس 10 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم جبنة شرائح برجر برايد الحبه بسعر 10 ريال سعودي.
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