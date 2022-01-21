شوف وفر مع تخفيضات بنده السعودية على المنتجات الغذائية

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عمر شويل - جدة وفر مع تخفيضات بنده السعودية على المنتجات الغذائية - ثقفني
وفر مع تخفيضات بنده السعودية على المنتجات الغذائية، هايبر بنده في هذا الأسبوع يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات الحصرية على منتجاته التي نالت إعجاب جميع عملائه، ويتسارع جميع العملاء للحصول على أفضل المنتجات التي يعرضها هايبر بنده مع أفضل العروض والخصومات، وفي هذا الأسبوع يقوم هايبر بنده بتقديم أقوى العروض على جميع المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، المشروبات الغازية، الأجهزة الكهربائية.
وفر مع تخفيضات بنده:
- احصل الآن على أقوى عروض ال 10 و15 و20 ريال سعودي من هايبر بنده، بنده يقدم أقوى عروض التوفير داخل المملكة بأسعار مجنونة، وتخفيضات هائله، احصل على عدد 2 حبة مياه أروى (6 × 1.5 لتر)، بسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم هو 10ريال سعودي، وبدلاً من سعر البيع للعملاء قبل الخصم وهو 19.90 ريال سعودي.
- كما تستطيع الاستفاده من أفضل عروض التوفير في بنده وشراء 3 حبات كوكاكولا / فانتا برتقال / سبرايت (حجم 1 لتر)، بسعر 15 ريال سعودي قبل الخصومات المقدمه لكافة عملاء أسواق بنده داخل المملكة، وسعر البيع الأساسي هو 10 ريال سعودي.
- أيضا تستطيع الحصول على أفضل خصومات هايبر بنده على 4 حبات فول مدمس حدائق كاليفورنيا وزن ( 450 جرام )، بسعر البيع الأصلي لجميع عملاء أسواق بنده بعد التخفيض وهو 10 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر البيع قبل الخصم هو 19 ريال سعودي.
- اشتري من هايبر بنده كل ما تحتاج إليه من منتجات المنزل العصري، مع خصومات رائعه على عدد 2 حبه شوكولاتة مالتيزرز، وزن الحبة 175 جرام، وبسعر 33.90 ريال سعودي وهو سعر البيع قبل التخفيضات المتوفرة داخل سوبر ماركت هايبر بنده، وأما بالنسبة لسعر البيع بعد التخفيض هو 20 ريال سعودي.
- عرض على عدد 2 حبه من زيت دوار الشمس هالة / نباتي نخيل وزن 1.5 لتر بسعر البيع الأصلي لجميع عملاء أسواق هايبر بنده بعد الخصومات المقدمه من الهايبر لكافه العملاء وهو 20 ريال سعودي، وبالنسبة لسعر البيع قبل الخصم هو 33.90 ريال سعودي.
- وفر مع بنده واشتري حبة من قهوة سريعة التحضير نسكافيه وزن الحبه 200 جرام، وبسعر البيع الأساسي وهو 37.95 ريال سعودي، وأما سعر البيع للحبة بعد الخصم هو 20 ريال سعودي.
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