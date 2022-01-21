شوف أشتري أكتر مع أقوى عروض العثيم اليوم للتوفير على جميع السلع الغذائية

عروض العثيم اليوم تقدم أقوى عروض التوفير الأسبوعية على السلع الغذائية التموينية الأساسية والاستهلاكية بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في كل بيت عصري، فبادروا بالسرعة واغتنام أقوى العروض الشرائية والمتوفرة في جميع فروع شركة أسواق عبد الله العثيم السعودية للبيع بالتجزئة والمنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم الإطلاع على مجلة العروض الأسبوعية من خلال الموقع الرسمي للشركة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

عروض العثيم اليوم للسلع وتخفيضات تصل 65%:

عرض ترويجي على زيت عافية ذرة بخصم قيمته 25% بسعر 39.95 ريال سعودي للربطة بها زجاجتين سعة الواحدة لتر ونصف بدلاً من 52.95 ريال.

ولعمل أفضل الوصفات مع دجاج مجمد من الوطنية بسعر 124.95 ريال سعودي للكرتونه بها 10 حبات وزن الحبة 100 جرام بدلاً من 141.95 ريال.

أقوى العروض على 2 كيس أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن الكيس 10 كيلو جرام بخصم 50% أي بسعر 77.95 ريال سعودي بدلاً من 155.90 ريال.

حليب السعودية كامل الدسم سعة واحد لتر يوفر 10% للكرتونة بسعر 57 ريال سعودي بدلاً من 63 ريال.

عرض 2 حبة شاي ربيع المذاق الأصلي كيس به 100 باكو بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 37.90 ريال أي بخصم 53%.

جل معقم لايف بوي متكامل وزن العبوة 500 جرام بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 73.90 ريال، بخصم قوي قيمته 65%.

عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية:

لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو.

طرشي بوليف خضار مشكل بسعر 8.75 ريال سعودي للكيلو.

أناناس بسعر 7.50 ريال سعودي للكيلو.

تفاح كنزي بسعر 8.50 ريال سعودي للعلبة.

كرتونة جوافة بسعر 9.95 ريال سعودي.

ليمون بسعر 4.25 ريال سعودي للكيلو.

عروض السلع التموينية والبقالة:

جبن المراعي موزريلا مبشور وزن الكيس 500 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 26.50 ريال.

جبن المراعي مثلث مدعم بالفيتامينات بها 32 قطعة بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.

عرض ترويجي على ربطة زيت عافيه دوار الشمس بسعر 37.95 ريال سعودي للربطة بها 2 زجاجة سعة العبوة 1.5 لتر بدلاً من 45.50 ريال.