شوف عروض لولو ماركت الاقوى على الأجهزة المنزلية والكهربية lulu hypermarket

عروض لولو ماركت على الأجهزة المنزلية والكهربائية من أكثر العروض التي يبحث عنها الآلاف داخل المملكة العربية السعودية. حيث يقدم هايبر لولو العديد من التخفيضات وخصومات كبيرة على التجهيزات المنزلية بدءا من الثلاجات، البوتاجازات، آلات فرم اللحوم وآلات تحضير القهوة. فضلا عن العروض المتوفرة على الأجهزة الصغيرة مثل ماكينات الحلاقة، الدفايات وغلايات المياه. وتتميز العروض المقدمة من لولو هايبر ماركت بوجود ماركات معروفة وذات شهرة عالمية مثل فيليبس، إل جي

عروض لولو ماركت

احصل على خصم مائة ريال سعودي عند إقتناء ماكينة صناعة القهوة إسبريسو راسل هوبس مقابل ٥٩٩ ريال بدلا من ٦٩٩ ريال.

اشتري آلة صنع القهوة فيليبس بسعر ٧٩٩ ريال بدلا من ٨٩٩ ريال.

ماكينة تحضير مشروب الكابتشينو آريتي بسعر ٧٣٩ ريال بدلا من ١٠٩٩ ريال بخصم قدره ثلاثمائة وستين ريالا.

غسل الأطباق أصبح أكثر سهولة مع غسالة الصحون إل جي ذات الخمس برامج، احصل عليها بخصم ممتاز ألف وتسعمائة ريال. حيث تعرض مقابل ٤١٩٩ ريال بدلا من ٦٠٩٩ ريال.

اشتري مجفف الغسيل إل جي مقابل ٣١٩٩ ريال بدلا من ٥٠٩٩ ريال واستمتع بخصم قدره ١٩٠٠ ريال.

احصل على خصم ستة آلاف ريال سعودي غسالة إل جي ومجفف تحميل أمامي ٢١/١٢ كجم بسعر ١١٩٩٩ ريال بدلا من ١٧٩٩٩ ريال.

تخفيضات هايبر لولو

سماعة رأس أيكون لألعاب الكمبيوتر بسعر ٥٩ ريال بدلا من ٧٩ ريال.

عرض على حامل ايكون المثبت للجوالات الذكية مقابل ١٤٩ ريال بدلا من ٢٠٩ ريال.

اشتري سماعة بلوتوث ايكون مقابل ٦٩ ريال بدلا من ١٢٩ ريال.

بسعر ٥٩ ريال فقط تستطيع شراء كشاف ليد عرض كومبو ٢٠ قطعة بدلا من ١٠٩ ريال.

احصل على مكبر صوت متنقل مع شاشة ١٤.١ بوصة مقابل ٧٩٩ ريال بدلا من ٩٨٩ ريال.

مسدس التدليك ١٦٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

Lulu hypermarket

قلاية ايكون بدون زيت سعة ٢.٥ لتر بسعر ١٤٩ ريال بدلا من ٢٤٩ ريال.

فرن كهربائي سعة ٤٥ لتر ايكون مقابل ٢٧٩ ريال.

فرن مايكروويف سعة لتر ايكون احصل عليه مقابل ٢٢٩ ريال بدلا من ٢٨٩ ريال.