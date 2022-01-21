شوف أقوى العروض الأسبوعية التي يقدمها هايبر بنده

أقوى العروض والخصومات التي يقدمها هايبر بنده السعودية، حيث قام هايبر بنده هذا الأسبوع بتقديم أفضل العروض الحصرية على منتجاته التي حلصت على ثقة عملائه في مختلف دول العالم، ويعرض هايبر بنده في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على الأجهزة الكهربائية، واللحوم، والدجاج، وأقوى الخصومات على الخضروات المعبأة، ومنتجات العناية بالأطفال، ومنتجات العناية بالشعر، كما يمكنك التوفير والحصول على أفضل العروض والخصومات عندما تتسوق من هايبر بنده، وتكون هذه العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 16 جمادي الثاني إلى يوم الثلاثاء الموافق 22 جمادي الثاني، وفي السطور القادمة سنعرض لكم بعض من أقوى العروض التي يقدمها هايبر بنده.

عروض هايبر بنده

قم بالحصول على جبنة قطع المراعي 24 حبة بوزن 432 جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 37.50 ريال سعودي ل 2 حبة.

اشتري زبادي المراعي كامل الدسم بوزن 500 جرام، بسعر 5.95 ريال سعودي بدلا من 7 ريال سعودي ل 2 حبة.

كما يمكنك الحصول على جبنة موزاريلا ميسورة دراي بوزن 500 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 19.95 ريال سعودي للكيس.

احصل أيضا على جبنة كريمي البقرة الضاحكة بوزن 900 جرام، بسعر 20 ريال سعودي بدلا من 31.95 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك التوفير والحصول على جبنة كريم / شيدار مطبوخة قابلة للدهن بوك بوزن 500 جرام، بسعر 13.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 20.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري شرائح جبن شيدر المراعي بوزن 200 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 20 ريال سعودي ل 2 حبة.

هايبر بنده

احصل على برجر بالبقسماط السنبلة 24 قطعة بوزن 1344 جرام. بسعر 25 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 47.95 ريال سعودي للحبة.

اشتري أنصاف صدور الدجاج بدون جلد برديكس وبدون عظم بوزن 2.5 كيلو. بسعر 61.95 ريال سعودي بدلا من 77.95 ريال سعودي للكيس.

كما يمكنك الحصول على بطاطا مهروسة مقلية الكبير بوزن 2500 جرام. بسعر 25 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 39.95 ريال سعودي للكيس.

عروض بنده

اشتري أيضا أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى (100 كيس). بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 29.90 ريال سعودي ل 2 علبة.