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عمر شويل - جدة أضرار الدفايات الكهربائية وخطورتها تسبب الاختناق والموت - ثقفني
هناك بعض المعلومات التي ينبغي معرفتها عن الدفايات الكهربائية، وذلك لأن أضرار الدفايات الكهربائية قد تمثل خطورة كبيرة على المتواجدين من حولها، لذلك ينبغي معرفة تلك الأضرار قبل التفكير في اقتنائها، لكن الدفايات الكهربائية تتمتع بالكثير من المنافع والفوائد الكبيرة أيضًا، من أهمها مكافحة البرد وتدفئة الجسم في كلا من المنزل وأماكن الراحة، ومن أجل الاستفادة من تلك المنافع وتجنب الأضرار التي تنجم عنها، سوف نوضح لكم الأمور التي ينبغي الحذر منها لمختلف أنواع الدفايات، للمحافظة على سلامة الجميع.
أضرار الدفايات الكهربائية وخطورتها
- حدوث الحرائق وهي تعد أخطر حدث على الإطلاق.
- حدوث جفاف لكلا من البشرة والعين، وذلك لأنها تعمل على تحويل الهواء الرطب إلى هواء دافئ يتسبب في جفاف العين.
- الإصابة بالحساسية والربو، والتهاب الشعب الهوائية.
- تسبب التهابات بالجيوب الأنفية، مما قد ينتج عنه أيضا حدوث نزيف الأنف بسبب جفاف الأغشية.
- تجعل الشخص أكثر عرضة لنزلات البرد، التي قد تحدث بسبب الجلوس في المكان التي تتواجد به الدفاية ودرجة الحرارة الدافئة، ومن ثم الخروج من المكان لمكان آخر حيث درجة الحرارة الأقل، وربما ينتج عن ذلك التعرض إلى قلة حركة الأهداب في الجهاز التنفسي، مما يسبب نشاط للبكتيريا.
- حدوث اختناق في حالة استخدام مدفأة تعمل بالزيت، مما قد يتسبب في الاختناق والوفاة، بسبب تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون، نتيجة لحرق الزيت أو وقود ضار، ومن ثم استنشاقه مما يضر بالصحة عند تسربه.
- تزداد خطورة الدفاية عند تشغيلها بشكل دائم، لساعات طويلة ويومي أو أثناء النوم، لعدم قدرة الشخص النائم على الشعور بالاختناق.
- تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالصدمات الكهربائية، حيث ربما تحدث الصدمات الكهربائية نتيجة لعيوب التصنيع، واستخدام مواد رديئة في صناعة الدفايات نفسها، أو نتيجة الوصلات الكهربائية الخاطئة، أو عن وجود عيوب بالمشترك الكهربائي المستخدم.
- تحذير هام فيما يتعلق بالدفايات وهو ألا توضع الدفايات بالقرب من الأقمشة أو الستائر، حتى لا تتسبب في حدوث حرائق بالمنزل.
- يفضل ألا توضع المدفأة في مكان مغلق تماما، حتى لا تتسبب في الإصابة بنزلات البرد الشديدة.
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