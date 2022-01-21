أضرار الدفايات الكهربائية وخطورتها تسبب الاختناق والموت

هناك بعض المعلومات التي ينبغي معرفتها عن الدفايات الكهربائية، وذلك لأن أضرار الدفايات الكهربائية قد تمثل خطورة كبيرة على المتواجدين من حولها، لذلك ينبغي معرفة تلك الأضرار قبل التفكير في اقتنائها، لكن الدفايات الكهربائية تتمتع بالكثير من المنافع والفوائد الكبيرة أيضًا، من أهمها مكافحة البرد وتدفئة الجسم في كلا من المنزل وأماكن الراحة، ومن أجل الاستفادة من تلك المنافع وتجنب الأضرار التي تنجم عنها، سوف نوضح لكم الأمور التي ينبغي الحذر منها لمختلف أنواع الدفايات، للمحافظة على سلامة الجميع.

أضرار الدفايات الكهربائية وخطورتها