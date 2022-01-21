شهادة أدخار وأمان المصريين من بنك مصر بفائدة 13% تعرف عليها

شهادة أمان المصريين بنك مصر نجد أن سبب وجود هذه الشهادة يرجع لبحث الكثير من العمالة الحرة والمهمشين عن طريقة ادخار مضمونة، وذلك لتسمح لهم بإدخار أقل قيمة مالية بأعلى عائد يؤمن لهم المعيشة بعد سن التقاعد والشيخوخة، وتعتبر هذه الشهادة هي أفضل الطرق حيث أنها تتيح الكثير من المميزات والجدير بالذكر أن شهادة أمان المصريين مقدمة من قبل خمس جهات، وهي شركة التأمين على الحياة المصرية و بنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي وبنك مصر، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوافيكم بكافة المعلومات.

شهادة أمان المصريين بنك مصر

من أفضل ما تقدمه الخدمات البنكية لشهادات الادخار هو شهادة أمان المصريين التي تختص فيها أصحاب الأعمال الحرة، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات متتابعة وبعدها يتم صرفها أو استردادها في أي وقت ممكن، حيث أن التقديم على هذه الشهادة دون أي قيود ولا أوراق ولا إجراءات كثيرة والمبالغ التي يدخرها الشخص تبدأ من 500 جنيه إلى 2500 جنيه مصري.

كما أن هذا يرجع إلى إمكانية كل شخص يتقدم للشهادة ومن مميزات هذه الشهادة التأمين على الحياة، وسوف تتكفل بدفع مبالغ تعويض حالات الوفاة الطبيعية تبدأ من عشرة آلاف جنية وحالات الحوادث والكوارث والحرائق وغيرها ما بين خمسين ومائتي وخمسين ألف على حسب ما تقرره شركة التأمين مع إتاحة إمكانية شراء أكثر من شهادة للفرد الواحد.

المدة المتاحة لشهادة أمان المصريين بنك مصر

على العميل المتقدم للاشتراك في شهادة أمان المصريين أن يختار المدة التي نتناسب مع إحتياجاته من بين الشهادات ما يلي:

خمس سنوات في حالة شراء شهادة بقيمة خمسمائة جنية يكون المعاش الشهري مائتي جنيه.

عشر سنوات في حالة شراء شهادة بقيمة خمسمائة جنية يكون المبلغ الشهري مائة وعشرين جنية.

ألف جنيه مصري لفترة خمس سنوات إذا تم اختيار شهادة أو مجموعة شهادات بقيمة ألفين وخمسماىة جنية.

ستمائة جنية لفترة العشرة سنوات إذا تم اختيار شراء مجموعة من الشهادات بمبلغ ألفين و خمسمائة جنية.

مميزات شهادات أمان مصر