شوف عروض لولو هايبر النادرة والقوية على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بخصومات غير متوقعة لا تفوتها

تستمر عروض لولو هايبر القوية بتقدم كبرة الأوكازيونات النادرة والأكثر من رائعة على ألاف المنتجات المختلفة والأجهزة. فالجميع يبحث عن أهم المزايا والمواصفات لأي نوع من الأجهزة لذلك نحن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أهم وأفضل المميزات والتخفيضات لأي منتج تبحثون عليه سوف تجدونه لدينا دون أن بحثوا عنه وتجهدون أنفسكم. ففي هذا المقالات نقدم لكم مجموعة رائعة من الهواتف الذكية كماركة أوبو، وتكنو، والاكسسوارت الرائعة من هواوي وغيرها الكثير فلا تفوتها.

أقوى عروض لولو هايبر النادرة على الهواتف الذكية بخصومات قوية

خصم 200 ريال على هاتف A94 ماركة أوبو، بنظام تشغيل أندرويد 11، معد بشبكة 4G، ورام 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت. كما أن دقة الكاميرا الخلفية 2+2+8+48 ميجا بكسل، والأمامية بدقة 32 ميجا بكسل. بسعر 999 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

حصري ولأول مرة في متاجر لولو هاتف تكنو سبارك 8، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد، وشاشة بمقاس 6.56 بوصة، من الجيل الرابع. كما يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل، وأمامية بدقة ميجا بكسل، وبه رامات سعتها 3 جيجا بايت، ومساحة ذاكرة التخزين 32 جيجا بايت. بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

جديد وحصري اشتري جهاز سامسونج تاب أية 8، بشاشة حجمها 10.5 بوصة، من الجيل الرابع، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، وأخرى خلفية بدقة 8 ميجا بكسل. بسعر 1049 ريال سعودي.

خصومات لولو الكبرى على أكسسوارات ماركة هواوي

وصل حديثاً مجموعة مراحل القمر 11، ساعة هواوي جي تي 3، تتميز ببطارية يصل عمرها وتدوم أسبوعين. بالإضافة لهدية مجانية بقيمة 344 ريال سعودي.

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