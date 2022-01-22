نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزنك ثابت علي الميزان عشان خمس أسباب مهمة لازم تعرفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الوزن الثابت مشكلة تواجه الكثير عند الاستمرار على نظام غذائي صحي معين لفترة طويلة ومع إتباع كل التعليمات، ومع ذلك نتفاجأ بعدم نقصان الوزن بالرغم من ممارسة الرياضة فهذا يتسبب في بعض الإحباط وأحيانا عدم إكمال النظام الغذائي المتبع ،, يرجع السبب لعدة عوامل سنتناولها في هذا المقال للحصول على نتائج مشجعة والوصول إلي الوزن المثالي المرغوب فيه.

أهم أسباب ثبات وعدم فقدان الوزن

عدم شرب الماء الكافي

الكثير يلجأ لشرب المشروبات الغازية و العصائر كبديل للماء وبالطبع هذا يتسبب في زيادة السعرات الحرارة، فشرب الماء مهم جدا في زيادة معدل الحرق وخاصة شرب الماء البارد حيث يعمل على زيادة الأيض وحرق الطاقة للقيام بالعمليات الحيوية الضرورية للجسم،وبالتالي حرق الدهون وخسارة الوزن.

عدم الحركة والجلوس كثيرا

فبعض الأشخاص تكون طبيعة أشغالهم تلزمهم الجلوس طويلا علي المكاتب ، لكن هذا لا يمنع القليل من الحركة ، واستخدام السلم في الصعود والنزول إذا أمكن والقيام ببعض التمارين البسيطة لمدة عشر دقائق في اليوم.

أيام الاستراحة أو اليوم الفيري

من أسباب الثبات علي الوزن كثيرا يكون اليوم الاستراحة في وسط أيام الدايت أو النظام الصحي المتبع، فمن الجيد خداع الجسم وكثر الروتين الغذائي المعتاد و لكن مع عدم المبالغة في زيادة السعرات الحرارية ،فهناك بعض الأشخاص يأخذ يوم أو أكثر للاستراحة من النظام الصحي ، ولكن علينا وضع الحد الأقصى من السعرات الحرارية في هذا اليوم لكي لا نتخطاه.

التباعد بين الوجبات

الوقت الطويل بين الوجبات يعمل علي تقليل مستوي الحرق ، ويسبب أيضا الجوع الشديد مما يسبب تناول كميات كبيرة من الأكل، فمن الأفضل تناول وجبات صحية علي فترات ليست متباعدة فتكون الفترة الزمنية بين الوجبات لا تقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات.

خلل في الغدة الدرقية

يجب علينا متابعة نشاط الغدة الدرقية إذا كنا بالفعل نمارس الراضية وملتزمين بالنظام الصحي المتبع فعلينا التأكد من هرمونات الغدة الدرقية فإذا كانت الغدة الدرقية خاملة وغير نشطة فهذا يتسبب في ثبات الوزن وأحيانا زيادة الوزن.