شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم السعودية، تكون شركة العثيم شركة مساهمة يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهمي تعتبر من أقوى وأكبر السلاسل المتواجدة بالمنزلة التي تكون برقم اثنان في السوق المركزي من المبيعات بعد هايبر بنده الذي يتبع إلى مجموعات تسمى صافولا، حيث أن المجلة التي تدعى فوربس المتواجدة في أمريكا قد صنفت هايبر العثيم عام 2016 بأن ذلك السوق يكون من الأسواق الشهيرة والكبيرة من ضمن 200 فرع يتم تواجدهم بالعالم العربي.

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عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعرض ويطرح أقوى وأكبر العروض معها خصومات مذهلة ورائعة جدًا أثناء شهر يناير الجاري، حيث أن هذه الخصومات والعروض التي تقدمها شركة العثيم تكون متواجدة ومتوفرة على كل المنتجات والمستحضرات التي يرغب بها ويطلبها كل الأعمار على جميع المستلزمات والمنتجات الغذائية وأيضًا كل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وغير ذلك من المستحضرات متواجدة في سوق العثيم.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على اثنان قطعة من حليب نوعه مان المكثف المحلي مقدار 397 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.

900 جرام من الجبن الكريم من النوع زدني يكون سعرها 17.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

10 كيلو جرام من الأرز نوعه الزوادة برمل مزة يكون بسعر 27.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

1.8 لتر من الزيت نوعه شايني جولد دوار الشمس يكون بسعر 15.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

8 رول من مناديل المطبخ نوعها ركس 28 سم يكون بسعر 9.95 بدلًا من 12.75 ريال سعودي.

خصومات العثيم الاثنين