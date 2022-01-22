نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب! في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيت المستخدم كنز في المنزل قد لا تعرفه الكثير من النساء لذا تتخلص منه لكن إذا كنت تعرف أهمية زيت القلي المستخدم فستحتفظ به ولن تتخلص منه مرة أخرى لأن الزيت المستخدم في التحضير وصنع السوائل صابون الأطباق في المنزل في هذه المقالة سوف نتعلم كيفية استخدام مستخدم القلي.

كيفية استخدام زيت القلي المستخدم

يجب تحضير المكونات ادناه و سنعلمك كيف تصنع صابون الأطباق من زيت القلي

المقادير

2 لتر زيت قلي مستعمل.

2 لتر ماء.

كيس هيدروكسيد الصوديوم.

كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ملح بوتاسيوم.

2 ملاعق كبيرة زيت عطري.

طريقة التحضير

أولاً نضع الماء في إناء

نسخنه على نار عالية ونغلي

ثم نضع هيدروكسيد بوتاسيوم الصوديوم في إناء آخر

ونضع عليه الماء المغلي ونقلبه جيداً.

ملحوظة “لتجنب شم هذه الطريقة يجب ارتداء قناع عند القيام بهذه الطريقة

ثم إضافة الزيت وعصير الليمون

الاستمرار في الخلط لمدة 10 دقائق

ثم إضافة الزيوت الأساسية

والخلط مرة أخرى حتى يصبح الخليط كريميًا

لصنع صابون سائل يمكنك أيضًا خلط ملعقتين كبيرتين من الدقيق مع القليل من النشا ووضعه في صينية ليبرد وتقطيعه إلى قطع صغيرة لصنع صابون ويمكن استخدامه أيضًا لغسل الأطباق أو لتنظيف الغبار في المنزل.

الزيت المستعمل هو كنز في المنزل ، قد لا تعرفه الكثير من النساء ، لذا تخلص منه ، لكن إذا كنت تعرف أهمية زيت القلي المستخدم ، فسوف تحتفظ به ولن تتخلص منه مرة أخرى لأن الزيت المستخدم يعد تحضير السوائل وصنعها لغسل الصحون بالمنزل. في هذه المقالة ، سوف نتعلم كيفية استخدام مستخدم القلي.

في النهاية ستكون فوائد هذا الزيت هائلة. الزيت المستعمل هو كنز منزلي قد لا تعرفه الكثير من النساء ، لذلك هناك طرق عديدة للتخلص منه ، لكن إذا عرفت أهمية زيت القلي المستخدم ، فستحتفظ به بدلاً من التخلص منه مرة أخرى ، لأننا أوضحنا يمكنك الاستفادة من نفايات الزيوت إذا كانت الكمية تستطيع إتمام مشروعك الخاص بأقل تكلفة وبطريقة مربحة للغاية.