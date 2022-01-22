شوف عروض العودة للمدارس من مانويل جدة بأقوي الخصومات الأسبوعية

تحتفل مانويل جدة مع الشعب السعودي ببدء عام دراسي جديد والعودة إلى المدرسة وتقدم أقوي العروض لهذا الأسبوع ويضم كل أحتياجات كل بيت وتوفر للجميع أجود أنواع الأطعمة المشكلة والمجمدة لتحضير ألذ الوجبات لعائلتك وأطفالك ويوجد أيضاً الخضروات والفاكهة الطازجة التي تحتوي على فوائد عديدة التي يحتاجها كل جسم ويوجد أيضاً المجمدات متوفر العرض ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 وحتى 25 يناير 2022 ويستمر.

عروض العودة للمدارس من مانويل جدة