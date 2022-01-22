شوف عروض العودة للمدارس من مانويل جدة بأقوي الخصومات الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس من مانويل جدة بأقوي الخصومات الأسبوعية - ثقفني
تحتفل مانويل جدة مع الشعب السعودي ببدء عام دراسي جديد والعودة إلى المدرسة وتقدم أقوي العروض لهذا الأسبوع ويضم كل أحتياجات كل بيت وتوفر للجميع أجود أنواع الأطعمة المشكلة والمجمدة لتحضير ألذ الوجبات لعائلتك وأطفالك ويوجد أيضاً الخضروات والفاكهة الطازجة التي تحتوي على فوائد عديدة التي يحتاجها كل جسم ويوجد أيضاً المجمدات متوفر العرض ولمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية من يوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022 وحتى 25 يناير 2022 ويستمر.
عروض العودة للمدارس من مانويل جدة
- هذا العرض فقط بجدة كيلو خيار طازج 4.95 ريال سعودي.
- هذا العرض متوفر فقط في جدة ورقيات طازجة سعر الحبة 0.95 ريال سعودي.
- متوفر فقط بفرع جدة كيلو برتقال بصرة بسعر 2.95 ريال سعودي.
- بطاطس طازجة سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي متوفرة فقط بفرع جدة.
- أشتري جبنة فيتا وحضري لأطفال فطورهم قبل الذهاب للمدرسة سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي بدلاً من 18.00 ريال سعودي.
- متوفر أرز بسمتي مزة السفير بأوزن مختلفة وبسعر رائع وزن الكيس 5 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.28 ريال سعودي.
- كيس أرز مزة بسمتي السفير بوزن 10 كيلو بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 72.83 ريال سعودي.
- أشتري كيلو جوز عين الجميل حب بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 70.00 ريال سعودي.
- أمريكانا تقدم لكٍ ناجتس دجاج وإن العبوة 400 جرام سعر الحبة 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.
- ساديا تقدم للجميع كيس أنصاف دجاج مجمدة بوزن 2.5 بسعر رائع للحبة 61.95 ريال سعودي بدلاً من 81.50 ريال سعودي.
- لعشاق المخلات يوجد زيتون أخضر محشي سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي.
- متوفر عرض مزيل للبقع عن الأقمشة 1.8 لتر + 500 لتر مجاناً بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 35.51 ريال سعودي.
- عبوة ديتول مطهر مركز 2 لتر + MPC 900ملل مجاناً سعر الحبة 39.95 ريال سعودي بدلاً من 88.00 ريال سعودي.
- Seara سيرا ديك رومي مدخن سعر الكيلو 59.95 ريال سعودي بدلاً من 96.50 ريال سعودي.
- متوفر مسحوق غسيل متنوع من أومو OMO بوزن 5 كيلو سعر الكيس 33.95 ريال سعودي بدلاً من. 46.00 ريال سعودي.
- أشتري كنفرت منعم الملابس برائحتين مختلفتين وزن الحبة الواحدة 4 كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 43.33 ريال سعودي.
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