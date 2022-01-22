شوف خصم يصل إلى 50% على جميع اللابتوبات ضمن عروض اكسترا Extra حتى نفاذ الكميات

تتوفر داخل فروع اكسترا بالمملكة العربية السعودية عبر Extra online اكسترا أونلاين الكثير من الخصومات الحصرية على أسعار مختلف أنواع الإلكترونيات الحديثة، والتي تشمل جوالات، وأجهزة لوحية، وخصومات حصرية على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية كالشاشات الحديثة بأحجامها المختلفة، وكثير من الأجهزة الحديثة الأخرى، فهي تشمل كل ما يحتاجه المنزل من أجهزة، وملحقاتها، وإكسسواراتها، كما تضم أكبر تشكيلة من اللابتوبات الحديثة التي سوف نوفيكم تفاصيل أسعارها في هذا المقال من خلال عروض اكسترا الأسبوعية عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا على اللابتوبات Extra new offers بالسعودية

تتوفر كثير من اللابتوبات الحديثة بأسعار مميزة عبر عروض إكسترا الصفحة الرئيسية، ومنها: خصم مميز على سعر لابتوب Asus Vfore book 14 مع معالج Core i5، وذاكرة مؤقتة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، كما تعمل بنظام ويندوز 10 بشاشة بحجم 14 بوصة FHD، ويوجد بالماركت خصم مميز آخر على سعر لابتوك Asus notebook بذاكرة مؤقتة 4 جيجابايت، وسعة تخزين تسلوي 256 جيجابايت، وشاشة HD بحجم 15.6 بوصة، ويعمل بويندوز 10.

خصومات إكسترا الأسبوعية من مجلة إكسترا بالمملكة العربية السعودية

تتوفر مجموعة كبيرة من الخصومات الأخرى على أسعار: لابتوب أسوس فيفو بوك 15 مع معالج Core i7 مع ذاكرة مؤقتة 16 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت، وبه معالج رسومات Geforce GTX بشاشة حجمها 15.6 بوصة FHD بويندوز 10، ويوجد بالفروع خصم آخر على سعر لابتوب أسبير 3 aSPER بمعالج Core i3 بذاكرة مؤقتة 4 جيجابايت، بسعة تخزين عالية HDD بسعة 15.6 بوصة مع ويندوز 10، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب Acer 3 بذاكرة مؤقتة 4 جيجابايت بسعة تخزين 128 جيجابايت، بشاشة 15.6 جيجابايت، ويعمل بويندوز 10.

عروض اكسترا حتى نفاذ الكميات Extra offers Ksa

تتوفر خصومات عديدة من اكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب سويفت 3 بمعالج icore 5i، بذاكرة مؤقتة 8جيجابايت وشاشة 14 بوصة، وويندوز 11، وسعة تخزين 512 جيجابايت، كما يوجد لديهم خصم آخر منهم على سعر لابتوب Acer acper 3، مع معالج icore i5 بذاكرة مؤقتة 4 جيجابايت، مع معالج روسومات، وسعة تخزين 256 جيجابايت، وويندوز 10.