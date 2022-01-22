شوف بخصومات تصل إلى 60% أحدث عروض ساكو الأسبوعية Saco على الجوالات الحديثة والأجهزة اللوحية

خصومات مميزة من ساكو ماركت اليوم بالمملكة العربية السعودية على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها Saco market offers خلال شهر يناير، وحتى نفاذ الكميات، حيث يعد الماركت من أهم وأكبر الماركتات الموجودة بمدن المملكة العربية السعودية، حيث لديه كثير من الأجهزة الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل: عروض ساكو على أسعار اللابتوبات الحديثة بأنواعها، وغيرهم من إلكترونيات متوفرة فقط عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض ساكو ماركت اليوم بالمملكة العربية السعودية Saco

تتوفر بكافة فروع ساكو هايبر ماركت عروض مميزة كثيرة على أسعار Saco hyper market، ومن بينهم: خصم خاص على سعر هاتف note 10 MP الفضي 16 بلس، 6.8 بوصة 256 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب 10بلس 6.8 256 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف أيفون 11 برو بسعة 64 جيجابايت باللون الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر أيفون 11 برو بسعة 64 جيجابايت باللون الأخضر الليلي.

خصومات خاصة اليوم من ساكو ماركت Saco market offers

خصومات خاصة عديدة على سعر أيفون 11 برو سعة 64 جيجابايت باللون الرمادي الفلكي، وخصم آخر منهم على سعر هاتف سامسونج ايه جيجا 25 ميجا باللون الأسود، كما يوجد لديهم خصومات أخرى منهم على أسعار هاتف ساكمسونج ايه 50، 25 ميجابايت باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هواوي hUAWEI P30 لايت، عربي أسود، وخصم آخر منهم على سعر هواوي P30 عربي باللون الأزرق، بسعة 128 جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر هاتف هاتف هونور 8اكس، 128 جيجابايت، فيفا 21 جيجابايت.

ساكو عروض السعودية Saco offers

خصومات خاصة من ساكو ماركت sACO MARKET OFFERS بالمملكة العربية السعودية على أسعار: آيباد برو 10.5 واي فاي 512 جيجابايت باللون الذهبي الوردي، وخصم آخر منهم على سعر أيباد برو 10.5 واي فاي بسعة 512 جيجابايت باللون الذهبي، وخصم آخر منهم على سعر أي لايف تابليت للأطفال 7 بسعة 1 جيجابايت و16 جيجابايت باللون الأزرق، وخصم آخر منهم على سعر 4G بتابليت لينوفو 10.1 انش، وسعة 16 جيجا باللون الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر أيباد 10.2 واي فاي 32 جيجابايت سيبس رمادي، وخصم على سعر هواوي ميديا باد، وخصومات أخرى متعددة.