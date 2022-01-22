طرق تكثيف الرموش بطريقة ومكونات طبيعية.. جربي هذه الوصفة ولاحظي الفرق بعد 10 أيام

طرق تكثيف الرموش بطريقة ومكونات طبيعية، يجب أن نشير في البداية أن الرموش والحواجب الكثيفة تعتبر من الأمور المهمة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة للعديد من الفتيات لذلك تحرص العديد من السيدات على استخدام العديد من الأشياء المختلفة التي تعمل على تطويل وتكثيف الرموش والحواجب التي تجعل شكلهم جميلا للغاية كما يتواجد العديد من المكونات الطبيعية التي يمكنكم استخدامها من أجل إعطاء الرموش والحواجب مظهر جميل كما يتواجد العديد من المنتجات الصناعية التي بها مفعول مؤقت لذلك يجب عليكم عدم استخدامها فهي لها العديد من الأضرار على المدي البعيد لذلك يمكنكم استخدام مكونات طبيعية لتكثيف الرموش والحواجب تابعوا معانا.

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مكونات تكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يجب الإشارة أن هناك العديد من المكونات الطبيعية المختلفة التي تعمل على تحفيز الرموش والحواجب أيضا كما يمكنكم استخدامها ولن تسبب في حدوث أي آثار جانبية للوجه ومن بين المقادير المطلوبة لعمل تكثيف الحواجب وتطويل الرموش:

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة من الفازلين.

علبة ماسكارا خالية ونظيفة.

طريقة تحضير تكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: