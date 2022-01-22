نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف يقدم هايبر بنده أفضل العروض والخصومات على جميع احتياجات المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده أفضل العروض والخصومات على جميع احتياجات المنزل - ثقفني
في هذا الأسبوع يقدم هايبر بنده أفضل العروض والخصومات على جميع احتياجات المنزل وجميع احتياجات الأسرة، حيث قام هايبر بنده بتقديم عروض تنافسية على الأجهزة الكهربائية، وشاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات العناية بالأطفال، وزيوت الطبخ، واللحوم، والدجاج، كما يمكنك التوفير والحصول على أقوى الخصومات من عندنا تقوم بالتسوق من هايبر بنده، ومن اهم عروض هذا الأسبوع هي عروض (20/15/10 ريال سعودي)، وتكون العروض سارية من يوم الأربعاء الموافق 16 جمادي الثاني إلى يوم الثلاثاء الموافق 22 جمادي الثاني أو حتى نفاذ الكمية.
يقدم هايبر بنده أفضل العروض:
- استفيد الآن من أفضل عروض ال 10 و15 و20 ريال سعودي داخل هايبر بنده في السعودية، يعمل بنده على تقديم أقوى خصومات التوفير داخل المملكة بأسعار مجنونة، وتخفيضات رائعه، احصل على عدد 3 حبة من زبادي يوناني ندى وزن (160 جرام)، بسعر البيع الأصلي للعملاء بعد الخصم وهو 10ريال سعودي، بدلا من سعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم وهو 16.50 ريال سعودي.
- كما يمكنك الاستفاده من أقوى عروض التوفير داخل أسواق بنده وشراء حبه من جبنه كريمه قابلة للدهن بوك، وزن (200 جرام)، بسعر 14.95 ريال سعودي للحبه قبل الخصومات المتوفره لكافة عملاء أسواق بنده داخل المملكة، وأما بالنسبة لسعر البيع الأساسي فهو 10 ريال سعودي.
- أيضا تستطيع الاستفاده من أفضل خصومات هايبر بنده على زبدة غير مملحة / مملحة لورياك حجم (200 جرام). وسوف تحصل عليها بسعر البيع الأساسي لكافه عملاء هايبر بنده بعد الخصم وهو 10 ريال سعودي للحبة. ولكن بالنسبة لسعر البيع قبل التخفيض فهو 19 ريال سعودي للحبه.
- اشتري من داخل هايبر بنده ومن ضمن عروض التوفير الأسبوعية. كل ما يحتاج إليه منزلك من منتجات غذائيه وأجهزة التكنولوجيا، كل ذلك مع تخفيضات رائعه على كيس بطاطس للقلي كريسكت / تويستر لامب وستون وزن (750 جرام). وبسعر 15.95 ريال سعودي وهو سعر البيع للعملاء قبل الخصومات المتوفرة داخل هايبر بنده. وبالنسبة لسعر البيع الأصلي بعد التخفيض هو 10 ريال سعودي للكيس.
- خصم مقدم من أسواق بنده على كيس بلاك بيري الكبير وزن (400 جرام). بسعر البيع لكافة عملاء سوبر ماركت هايبر بنده بعد التخفيضات المتوفرة في هايبر بنده للعملاء وهو 10 ريال سعودي. ولكن بالنسبة لسعر الكيس الكبيى قبل التخفيض فهو 18.95 ريال سعودي.
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