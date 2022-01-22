شوف أقوى العروض والخصومات من العثيم مول هذا الأسبوع

أقوى العروض والخصومات التي يقدمها العثيم مول. حيث قام العثيم مول في هذا الأسبوع بتقديم خصومات حصرية على جميع منتجاته، يمكنك التوفير والحصول على جميع الأحتياجات المنزلية وجميع احتياجات الأسرة ويمكنك الحصول على جميع احتياجاتك بأسعار تنافسية ويعرض العثيم مول هذا الأسبوع أفضل العروض على هواتف المحمول الذكية، و أواني الطبخ، والأجهزة الكهربائية، والدجاج، واللحوم، والخضروات، والفواكه الطازجة، كما يوجد في بروشور العروض أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية، والمكسرات، والبقوليات والحلويات، وتكون العروض سارية من يوم 19 يناير الموافق يوم الأربعاء إلى 25 يناير الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.

عروض العثيم مول

قم بالحصول على شاشة ارو ال اي دي سمارت 65 بوصة وبجودة 4k، بسعر 1879 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك التوفير والحصول على شاشة ارو ال اي دي سمارت 55 بوصة بجودة فول اتش دي 4k، بسعر 1449 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على أقوى الخصومات عندما تقوم بشراء شاشة جيباس ال اي دي سمارت بحجم 32 بوصة، بسعر 729 ريال سعودي للحبة.

اشتري هاتف شاومي 9 سي بسعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، بسعر 365 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على هاتف تكنو ال اي 7 بسعة 128 جيجا و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال سعودي للحبة.

كما تستطيع الحصول على هاتف سامسونج اي 72 مع شبكة 4G و 6 جيجا رام، بسعر 1545 ريال سعودي للحبة.

اشتري جوال نوكيا 5310 فقط بسعر 155 ريال سعودي للحبة.

العثيم مول

قم بالتوفير والحصول على حليب نادك كامل الدسم طويل الأجل (18×200مل). بسعر 20.95 ريال سعودي بدلا من 27 ريال سعودي الكرتون.

اشتري حليب السعودية بطعم الشوكولاته (18×200 مل). بسعر 21.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلا من 26 ريال سعودي للكرتون.

قم بالحصول على حليب نستله مركز سائل بوزن 395 جرام، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 19 ريال سعودي ل 2 حبة.

أقوى عروض العثيم