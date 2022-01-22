شوف عروض على الجوالات وخصومات على شاشات التلفزيون وأدوات المطبخ من العثيم

عروض أسواق العثيم الأسبوعية المقدمة حتي نفاذ الكمية أو إلي تاريخ الخامس والعشرين من يناير مع شعار اشتري أكثر وبسعر أقل بتخفيضات وخصومات كبيرة ومتنوعة حيث يمكنك الاطلاع على أحدث العروض المقدمة من خلال زيارة أقرب فرع أو عن طريق الموقع الإلكتروني للأسواق كما أتاحت أسواق العثيم إمكانية التواصل عن طريق تطبيق الواتساب فكل ما عليك هو إضافة الرقم الخاص بخدمة العملاء وهو 920000702 كجهة اتصال على جوالك وبعدها سوف تتمكن بكل سهولة بالتواصل ومعرفة كل ما هو جديد ومقدم من العثيم حيث تسعى أسواق العثيم إلى إتاحة الفرصة للعملاء لإمكانية التواصل بكل سهولة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم عروض الجوالات وشاشات التلفزيون وأدوات المطبخ الموجودة في عروض العثيم الأسبوعية.

عروض العثيم على الجوالات وشاشات التلفزيون

أصبحت الجوالات وشاشات التلفزيون من الأساسيات الضرورية والمهمة في حياتنا فكل شخص لديه جهاز جوال وكل منزل به شاشة تليفزيون وأكثر لذلك يهتم الكثير من الناس معرفة كل ما هو جديد ومقدم في الأسواق للتمتع بما وصلت إليه عالم التكنولوجيا في عصرنا الحالي ولهذا تهتم أسواق العثيم بهذا الركن في عروضها وتقديم كل ما هو جديد وأكثر مبيعاً في السعودية بخصوص الجوالات والشاشات كما تقدم الأجهزة الأعلى جودة وبأسعار مناسبة فهناك جوالات سامسونج وشاومي ونوكيا وغيرها وشاشات تليفزيون ال اي دي سمارت بالإضافة إلى عدد من أنواع التابلت ومسرح منزلي جيباس، وموضح بالصور الموجودة في المقال الفروع الموجودة بها المنتجات المعروضة.

عروض أدوات المطبخ ومستلزمات المنزل

تقدم العثيم في العروض الكثير من مختلف أدوات وأجهزة المطبخ إلى جانب بعض مستلزمات المنزل ومنها كرسي رحلات وشنط سفر ودفاية كيون كهربائية ودفاية دوتس زيت 11 ريشة ودفاية دوتس 13 ريشة ومكواة تيفال بخار وفحم بليز طويل الأمد وميزان نكاي زجاج 150 كجم وبيجامة شتوي أولادي وبناتي ومجموعة من أنواع البطاطين وبعض الأدوات المدرسية التي توفرها العثيم للطلاب حيث تلبي لك أسواق العثيم جميع احتياجاتك وتوفرها لك بأسعار أقل.