شوف عروض بنده اليوم خصم من 20 وحتي 70% وحتي نهاية يناير 2022 ألحق العرض

سوق بنده يكون من أهم وأكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يمكن تواجد وتوافر كل المنتجات والمستحضرات الغذائية في الهايبر وكذلك المنتجات الغير غذائية من مستحضرات والمنتجات يريدها ويتطلبها كل الأفراد والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فيعمل الهايبر على منح وتقديم أصناف متعددة مع جودتها الرائعة والمتميزة لكي تتواجد بالسعر الرائع والمناسب مع كافة الأفراد في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده قد نالت عدة جوائز منها، جائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، وجائزة أفضل وأحسن علامة تجارية تتواجد في آسيا.

عروض بنده اليوم

شركة بنده تكون شركة حريصة من أجل القيام بتقديم العروض القوية والكبيرة وتصاحبها أروع الخصومات المذهلة، فيمكن العرض والطرح لهذه الخصومات والعروض سواء تواجدها وطرحها وتقديمها بالشكل الأسبوعي وكذلك بالصورة اليومية.

كما أن شركة بنده تكون من الشركات التي استحوذت على مراكز متعددة بالتوزيعات الأساسية وعددها نحو أربعة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي لها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج ومستحضر غذائي وغير غذائي.

خصومات بنده الأسبوعية

بطاطس للقلي من النوع كريسكت مقدار 750 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

لحم اللانشون البقري من النوع يونيوم مقدار 800 جرام تكون بسعر 15 بدلًا من 20.50 ريال سعودي.

شامبو من النوع دوف لمجموعة الحلول المغذية للشعر مقدار 600 مل تكون بسعر 16.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

سعر الزيت من النوع صانسيلك يكون 10 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده