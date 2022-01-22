انت الان تتابع تفاصيل خبر خدمة عملاء زين السعودية للدعم المباشر وتقديم الشكاوى والإستفسارات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - Advertisements
تعتبر شركة زين من بين أهم الشركات العاملة في السعودية، وتتقاسم السوق السعودي لخدمات الإتصالات مع شركتي اتصالات السعودية “stc” وشركة موبايلي، ويعود تاريخ تأسيسها لعام 2007 أما بداية نشاطها فكانت في أواخر عام 2008، تقدم شركة زين خدمات الهاتف المحمول، وخدمات الجيل الثالث والرابع والخامس، بالإضافة لخدمة الإنترنت .
خدمة عملاء زين
واستطاعت شركة زين السعودية تطوير خدماتها تماشيا مع متطلبات سوق الإتصالات، حيث سعت من خلال تقديم مختلف الخدمات لإرضاء عملائها، ضمن التوجه العام للشركة، وحرص القائمون على شركة زين توفير خدمة العملاء للتواصل مع زبائنها سواء لتقديم المساعدة أو الرد على الإستفسارات أو الشكاوى، أو لطلب إضافة أو تعديل أو إلغاء خدمة، دون إلزام العملاء بالحضور الشخصي إلا في حالات طبيعة الخدمة المطلوبة مثل استلام الشرائح .
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وفرت شركة زين السعودية طريقتين للتواصل مع خدمة عملاء زين لتمكينهم من الخصول على المعلومات المطلوبة حول مختلف خدمات الهاتف المحمول والأنترنت والبيانات، يتم الإتصال بخدمة العملاء بثلاثة طرق الأولى من خلال رقم الهاتف : 966590000959+ أو شبكة زين على الرقم 959، أما الطريقة الثانية فتتم عن طريق البريد الإلكتروني حيث يمكن للعميل إرسال رسالة عن طريق البريد الإللكتروني للشركة عبر هذا الرابط من هنا
زين الدعم المباشر
أما الطريقة الثالثة فتتمثل في التواصل مع خدمة عملاء زين مباشرة عبر الواتساب من هنا، وتعرف هذه الخدمة بزين للدعم المباشر يتمكن من خلالها العملاء التحدث بشكل مباشر مع أحد موظفي خدمة العملاء، والتي تعتبرها الشركة حقا مشروعا من حقوق عملائها .
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