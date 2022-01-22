شوف عروض جرير على اللاب توب والشاشات والجوال تصل ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض جرير اليوم، تكون مكتبة جرير مكتبة رائدة في السوق المركزي والمالي، كما أن هذه المكتبة يكون متواجد بها جميع المتطلبات والاحتياجات التي يرغب بها كل المواطنين والأشخاص من الأشياء التي يحتاجونها للمكاتب والمدارس، حيث يتوافر ويتواجد في المكتبة كل الألعاب التي يحبها يريدها كافة الأطفال، وكذلك الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والأثاث المكتبي، وأيضًا أن مكتبة جرير قد استحوذت ونالت سمعة رائعة وحسنة بين كل الزبائن بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير على الشاشات واللاب توب وأحدث الجوالات تصل ل 65% أقوى التخفيضات اليوم

عروض جرير اليوم

خصومات مكتبة جرير بتقديم الخصومات الكبيرة والرائعة معها عروض قوية ومتميزة تكون متواجدة بمكتبة جرير، كما أن تلك المكتبة تعتبر من إحدى المكاتب التي تختص لبيع كافة المستلزمات والمنتجات بمناسبة انتهاء سنة 2021 وبداية سنة أخرى جديدة وهي 2022، حيث أن هذه الخصومات والعروض يتم تقديمها من خلال مكتبة جرير المتوافر بها كافة المستلزمات حتى ذلك اليوم الخامس عشر من شهر يناير الجاري، كما قد قامت مكتبة جرير بافتتاح فرعًا آخر في محافظة المجموعة الذي يكون رقمه 56 من فروع مكتبة جرير.

تخفيضات جرير اليوم

تنزيلات جرير على شاشة التليفزيون من النوع ديل حجم 55 بوصة أو أل أي دي تكون بسعر 5999 بدلًا من 15999 ريال سعودي.

خصومات جرير صندوق الأرشيف مقاس 30 * 17 * 40 سم معدن أو ورق باللون الرمادي الغامق يكون بسعر 29 ريال سعودي.

تنزيلات جرير مشبك ورق الملصقات من النوع ايلبا البلاستيك باللون الأبيض سعره يكون 5 ريال سعودي.

الأرقام باللصق الذاتي 0 الإنجليزي باللون الذهبي يكون بسعر 2 ريال سعودي.

كتاب يسمى الإلهام صفحات إبداعية من أجل الاسترخاء والاستمتاع يكون بسعر 30 ريال سعودي.

خصومات جرير اليوم