شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت للجوالات والأجهزة اللوحية والإلكترونية

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى عروض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونية، هذا بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة وأقوى التخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والتموينية المتعددة، ويمكنكم مشاهدة جميع العروض لهذا الأسبوع من خلال البروشور الخاص بالموقع الرسمي لشركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة، كما يمكنكم التسوق من خلال الموقع أون لاين أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع الشركة المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أقوى عروض الجوالات والأجهزة اللوحية لهذا الأسبوع.

عروض لولو هايبر ماركت اليوم للجوالات:

سامسونج جالكسي زد قابل للطي، سعة 256 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس بسعر 3,599 ريال سعودي بدلاً من 3.999 ريال.

جوال سامسونج جالكسي اس 21 بلس، يدعم الجيل الخامس، بسعة 256 جيجا بايت بسعر 3,299 ريال سعودي بدلاً من 3.999 ريال.

عرض خاص على أيفون 13 برو بسعر 4,999 ريال سعودي بدلاً من 5,199 ريال للجوال سعة 256 جيجا بايت، أما إصدار أيفون 13 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت بسعر 5,499 ريال سعودي بدلاً من 5,699 ريال.

جوال أوبو 94 سعة 128 جيجا بايت بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1,199 ريال.

جهاز أوبو اي 53، سعة 64 جيجا بايت بسعر 649 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

وأقوى العروض على جوال تكنو سبارك 8 سعة 32 جيجا بايت بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة اللوحية:

مايكروسوفت سيرفيس برو، سعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الأسود بسعر 3,699 ريال سعودي بدلاً من 5,899 ريال.

هواوي مات بوك كور اي 5 بسعر 2,399 ريال سعودي بدلاً من 2,899 ريال.

إتش بي نوت بوك جي 7، كور أي 3 بسعر 1,999 ريال سعودي بدلاً من 2,399 ريال.

عرض لينوفو تابلت مقاس 10.3 بوصة، سعة 32 جيجا بايت بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال.

عروض أكسسوارات الجوال والساعات الذكية من لولو:

انروجايزر سماعة أذن لاسلكية آير بودز بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 145 ريال.

شاومي سوار ذكي 6 بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

أوكي باور بانك سعة 15000 ملي أمبير بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.