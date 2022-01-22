نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السجاد على الناشف وتلميعه وإزالة أصعب البقع في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف السجاد على الناشف، يتسخ السجاد بالكثير من أنواع البق المختلفة سواء كانت من بقع القهوة أو بقع الوحل أو من الأحذية والشربات أيضاً، وعند وجود الأطفال في مكان به سجاد فإنه يتعرض بنسبة كبيرة إلى البقع من خلال الأكل أو المشروبات التي توجد معهم، وللتخلص من البقع الموجودة على السجاد يجب غسلة بطريقة جيدة جداً، ويوجد الكثير من الطرق لغسل السجاد وسوف نذكر في هذا المقال عن أكثر من نوع لغسيل السجاد.

طريقة تنظيف السجاد

يوجد الكثير من الطرق للمساعدة في غسيل السجاد، ومن أشهر الطرق لغسل السجاد ما يلى:

تنظيف السجاد باستخدام آله كي الملابس:

يمكن التخلص من البقع التي توجد على السجاد باستخدام آله كي الملابس عن طريق:

أولاً يجب القيام بتنظيف السجاد عن طريق استخدام المكنسة الكهربائية.

ثم بعد ذلك نقوم بصنع محلول مكون من كمية من الخل من ثلاثة أضعاف الكمية ماء.

ثم بعد ذلك نغطس منشفة في هذا المحلول ونضعها على البقعة الموجودة في السجادة، وبعد ذلك نضع آله الكي على هذه المنشفة.

ومع تحريك آله كي الملابس تنتقل البقعة من السجادة الي الفوطة المبللة بالمحلول.

وعندما نتخلص من البقعة بالكامل نوقف التحريك.

تنظيف السجاد عن طريق خلطة التنظيف المنزلية:

خلطة تنظيف السجاد التي يتم إعدادها في المنزل لا يدخل فيها أي مواد كيميائية وتحضر الخلطة بمكونات طبيعية موجوده في أي منزل، وذلك من خلال الخطوات التالية:

المكونات:

ربع كوب خل.

ثلاث أربع كوب من هيدروجين بوكاسيد.

معلقتين كبيرتين سائل غسيل الأطباق.

معلقتين كبيرتين ملين أقمشة.

خمس قطرات زيت روائح عطرية.

٤ أو ٥ لتر من الماء.

طريقة استخدام الخلطة:

نقوم بمزج جميع المكونات معاً بطريقة جيدة.

ثم بعد ذلك نستخدمها في آله لتنظيف السجاد بدلاً من استخدام مساحيق الغسيل غالية الثمن والتي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية المرة.

تنظيف السجاد عن طريق استخدام الصودا: