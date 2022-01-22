شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية بتخفيضات تصل 65% لفترة محدودة على منتجات غذائية عديدة وغيرهم

يعد هايبر بنده من أكبر وأهم الماركتات الموجودة بالمملكة العربية السعودية وخارجها في كثير من دول الخليج العربي وفي مصر، حيث يعد بنده هايبر ماركت من أكثر الماركتات تقديماً لعروض حصرية ومميز على منتجات هي الأفضل بالأسواق، لتجمع بين الجودة الجيدة والسعر المميز، حيث تشمل عروض بنده الصفحة الرئيسية كثير من المنتجات الغذائية الصحية، والطازجة من خضروات وفواكه، ومجمدات، وكثير من المعلبات بأنواعها، كما توجد منتجات غذائية أخرى، وغيرهم من منتجات أخرى عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الصفحة الرئيسية على المنتجات الغذائية بأنواعها بالمملكة

خصومات مميزة عديدة بكافة فروع بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر كرات وكيرلز الجبنة من ماركة البطل، وخصم آخر منهم على سعر حلاوة الجلي من بورجات، وخصم آخر منهم على سعر عيدان البطاطا من فايركو، وخصم آخر منهم على سعر البطاطس الشيبس من ليز، وتنزيل آخر منهم على سعر أكياس الشاي من ريد ليبل من بروك بوند.

خصومات مميزة من بندة ماركت بالمملكة العربية السعودية

تتوفر خصومات عديدة من بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار زجاجات المياه من بيرين، وخصم آخر منهم على سعر مياه نوفا، وتنزيل جيد منهم على سعر الكريمة القابلة للدهن من ماركة بوك، وخصم آخر منهم على سعر مياه نستله، وخصم آخر منهم على سعر عبوات مربى ماركة الراقي، وتخفيض آخر منهم على سعر الحليب المبخر من ماركة بوني بحجم 170 جرام، وتنزيلات اخرى عديدة.

تنزيلات مميزة من بنده ماركت حتى نفاذ الكميات Panda offers

تتوفر خصومات مميزة عديدة من بنده ماركت بالمملكة العربية السعودية على أسعار نتجات الألبان والأجبان بأنواعها، ومنها: خصم مميز على سعر الجبنة الجودة والإيدام من ماركة بريزيدون، وعرض آخر منهم على سعر الجبنة الحلوم الشرائح والرول الغنية، وعرض جيد منهم على سعر القشطة الطازجة من زينة، وغيرهم على سعر صدور الرومي قليل الدهن من ماركة بيبي، وخصم آخر منهم على سعر سمن الغنم الغنية، وعرض آخر منهم على سعر زيتون كلاماتا الريف.