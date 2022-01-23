طريقة تلميع الخشب بمكون طبيعي منزلي نظافة ولمعان بأقل تكلفة

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طريقة تلميع العفش الخشب، تجد ربة المنزل صعوبة في تلميع المقتنيات الخشبية حتى تعطى جمالاً وأناقة على المنزل وقد نجد على الساحة العديد من الطرق لتلميع الخشب تجعل ربات البيوت في حيرة من اختيار الملمع المناسب لتلميع الخشب حتى تعطينا نتيجة مرضية، لذلك سوف نذكر في هذا المقال القادم طريقة تلميع الخشب بهذه المواد الطرق الصناعية لتلميع الخشب، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل الكثير من الوصفات التي تساعد في تلميع العفش الخشبي دون الحاجة لشراء المنتجات غالية الثمن.
طريقة تلميع العفش الخشب
يوجد عدة مواد صناعية لتلميع وتنظيف مقتنيات المنزل الخشبية بطريقة دقيقة وفائقة ومن هذه، كما أنه يوجد بعض المكونات الغير معروفة تقوم بعمل نتيجة هائلة، ومن أهم هذه المواد الآتية:
- يجب القيام أولاً بشراء ملمع خشب ملائم لنوع الخشب الموجود في منزلك ويمكن أيضاً استخدام زيت بذرة الكتان أو أي نوع من الزيوت الأخرى مع مراعاة تلميع الخشب داخل أماكن مغلقة بسبب الروائح المنبعثة من عملية التلميع.
- كما يجب فتح كافة نوافذ المنزل حتى لا تسبب الأبخرة المنبعثة من الملمع مشاكل في التنفس عند الإستخدام ومن الضروري تنظيف الغبار والأتربة العالقة على الأثاث قبل البدء في عملية التلميع ونقوم بأبعاد الأثاث الآخر من الغرفة أيضاً ونقوم أيضاً بتغطية السجاد حتى لا يتلف من الملمع وقبل تلميع الخشب يجب أن ننظف الخشب جيداً باستخدام الماء الساخن والصابون ثم نقوم بتجفيف الأثاث بقطعة قماش جافة ونظيفة.
- وبعد ذلك نستخدم مكون التلميع على البقع ونفرك البقع بغاية الحذر والدقة ويمكن تجربة الملمع على قطعة خشب خارجية للحفاظ على الأثاث ثم يترك الملمع حتي ينشف ثم نمسح الملمع بقطعة قماش نظيفة، ويجب أولاً التأكد من وصول ملمع الخشب على كل قطعه من الخشب للحصول على النتيجة المرادة ولا يحرك الأثاث من مكانه لمدة يوم كامل حتى لا يتم خدش الأثاث بعد عملية التلميع.
- وعملية التلميع تعطي للأثاث بريق ولمعان يجعله مثل الأثاث الجديد تماماً، وهذه العملية تعيد إحياء الأثاث مرة أخرى.
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