نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اكسترا رجعتلكم بأقوي العروض الحصرية وخصومات تصل إلى 60% على الجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات اكسترا السعودية، تتجاوز العروض والتخفيضات المقدمة من اكسترا ال 50% على مختلف الهواتف المحمول وكافة محتوياته، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع، وسوف نقدم إليكم من خلال المقال أقوى عروض من اكسترا على الهواتف المحمول ومختلف محتوياتها.

عروض من اكسترا في المملكة العربية السعودية:

توفر اكسترا مجموعة قوية من التخفيضات والخصومات على مختلف الأغراض والهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي” هاتف محمول هواوي مات اس Huawei Mate S Touch Made Powerful، هاتف محمول ابل أيفون اس 6 بلس Apple Iphone S6 Plus، هاتف محمول سامسونج جالكسي أس 6 ايدج بلس Samsung Galaxy S6 Egde Plus.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية

وتضم عروض اكسترا أيضا هاتف محمول سامسونج نوت 5 Samsung Note 5 4G، هاتف محمول سامسونج جالكسي نوت إيدج Samsung Galaxy Note Edge، هاتف محمول سوني اكسبريا زد 3 Sony Xperia Z3، هاتف محمول اتش تي سي وان ام 9 HTC One M9 LTE، يحاوي العرض على موتوريلا نيكسيس 6 Motorola Nexus 6 Midnight Blue، هاتف محمول هواوي بي 8 ماكس Huawei P8 Max، يشمل العرض على هاتف محمول ال جي جي4 مزدوج الشريحة LG G4 Dual Sim Leather Black .

تخفيضات اكسترا على أجهزة الاتصال الحديثة:

يحتوي العرض على كلًا من التالي” وصلة تحويل دي في اي Mini Display Port To Dual Link DVI Adapter، سوني شاحن محمول Sony Portable Charger Power، كاس لوجيك حقيبة لاب توب وكمبيوتر محمول وتابلت Case Logic Notebook Tablet Back Pack، ابل وصلة تحويل يو اس بي إلى في جي ايه Apple USB to VGA Multiport Adapter، يحتوي العرض أيضًا على آبل آيباد اير 2 غطاء جلدي Apple Ipad Air Smart Case Leather، ميكروسوفت لاسلكي جهاز عارض Microsoft Wireless Display Adapter، موشي غطاء ايباد اير Moshi Versa Covers For Ipad Air، تيكانو تيك حقيبة لاب توب ظهر Tucano Tech You Laptop BackPack، لوينتو حقيبة لاب توب Lawento Discovery Bag، يونيك غطاء حماية ايباد اير Uniq Ipad Air 2 Case.