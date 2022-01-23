شوف أحدث عروض العثيم الأسبوعية بخصومات تصل إلى 60% لفترة محدودة

تتوفر كثير من التخفيضات المميزة على أسعار كثير من المنتجات الغذائية المميزة بأفضل الأسعار وبأفضل الماركات ذات الجودة العالية، حيث يعد ماركت العثيم مول مجمع للعديد من السلع، ومنها: المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وكثير من الإلكترونيات الحديثة المتنوعة، وتتوفر بالفروع مجموعة مميزة من السلع الأخرى التي يحتاجها كل منزل، كل هذا من خلال عروض العثيم الأسبوعية عير موقع ثقفني بكل تفاصيلها:

عروض العثيم الأسبوعية على كثير من المنتجات الغذائية

تتوفر بكثير من فروع العثيم ماركت عروض مميزة عديدة على أسعار المنتجات الغذائية المختلفة، ومنها: خصم خاص على سعر زيت الذرة من ماركة عافية العبوة الكبيرة، وخصم آخر منهم على سعر الدجاج المجمد من الوطنية، وعرض آخر منهم على سعر أرز جرين فارمز مزة البسمتي الهندي، وخصم آخر منهم على سعر صابون تايد البودرة الأوتوماتيك، وخصم آخر منهم على سعر كوبايات الجبن الكريمي من نادك، وخصم آخر منهم على سعر عبوات الذرة الخفيفة من بالمز.

عروض اليوم من العثيم ماركت على الخضروات والفواكه

تتوفر كثير من الخصومات المميزة على أسعار: خصم خاص على سعر الأناناس الاسترالي، والتفاح الأخضر، وخصم آخر منهم على سعر التفاح الأحمر السلة، وعرض آخر منهم على سعر تفاح رويال جالا، وتخفيض آخر منهم على سعر سلة الليمون، وسلة الكلامانتينا، وخصم آخر منهم على سعر جوز الهند وكرتونة الجوافة، وتخفيض آخر منهم على سعر علبة التفاح البينك من ليدي، وخصم آخر منهم على سعر البروكلي، وغيرهم على سعر الليمون، والخس الأيس بيرج، وعلى سعر الخس البلدي.

عروض العثيم على قطع مختارة حتى نفاذ الكميات

تتوفر كثير من التخفيضات الحصرية على أسعار الليمون الأسود المجفف، وعلى سعر العدس الأحمر، وخصم آخر منهم على سعر جوز الهند البودرة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هيل الزيني، وخصم آخر منهم على سعر الكمون الحب، وخصم آخر منهم على سعر الحمص الحب، وخصم آخر منهم على سعر السميد الخشن، وتنزيل آخر منهم على سعر اللوز الني، وغيرهم.