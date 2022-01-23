شوف عروض وخصومات تصل ل60٪ في هايبر بنده بالسعودية

هايبر بنده بالسعودية يعد أضخم هايبر ماركت والأكثر انتشاراً ومبيعاً في المملكة، وتتوافر به كل ما يحتاجه أفراد الأسرة من سلع ومنتجات ضرورية وتتوافر في كل الفروع في نفس الوقت ليسهل على عملاءه الحصول على المستلزمات في أسرع وقت، حيث يوجد له العديد من الفر ع في جميع أنحاء السعودية و الدول العربية أيضاً.

العروض الأسبوعية لهايبر بنده في السعودية :

يشمل العرض الأسبوعي العديد من السلع والمنتجات الضرورية المتواجده بداخله كالسلع الغذائية في قسم اللحوم والدواجن وقسم الجبن والالبان وقسم التوابل وقسم الأسماك وقسم الخضروات والفاكهة جميع أقسام المنتجات الغذائية تتمتع بعروض وبخصومات تصل ل50٪، وقسم الاجهزة الكهربائية الضرورية وأدوات المطبخ وقسم المفروشات، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل من خلال موقع ثقفني في الأسطر الأتية.

عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية:

تتميز جمبع منتجات ساديا ب جودتها العالية حيث تعد الأكثر مبيعاً على الإطلاق لمذاقها وجودتها العالية، دجاج مجمد ساديا (1400 كجم)، السعر للحبة قبل العرض 17.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15 ريال سعودي، ولاكن العرض مازال مستمر وبقوة العرض على كرتونة الدجاج المجمد (10×1400 كجم)، السعر قبل العرض 174.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 142.50 ريال سعودي.

بادر بالحصول على العرض الأن، دجاج بروستد كلاسيك شراءح/فيلية، (750كجم)، السعر قبل العرض 35.95 ريال سعودي وبعد العرض يصل الي 25 ريال سعودي.

برجر بالبقسماط السنبلة 24 قطعة (1344 جرام)، لعمل اشهي وأطيب سندوتش برجر، السعر كان قبل العرض 47.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 25 ريال سعودي.

الجبنة الموتزاريلا لا غني عنها في العديد من الأطباق والمأكولات لذالك يوفر هايبر بنده عروض على الجبن الموتزاريلا بجميع أنواعها كما يلي:-