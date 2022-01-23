شوف أسواق هايبر بنده تتميز بالجودة العالية والأسعار الرائعة

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أسواق هايبر بنده تتميز بالجودة العالية والأسعار الرائعة المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تلبيه احتياجات الأسرة من منتجات غذائية وأجهزة منزلية وتكنولوجية حديثة تناسب المنزل العصري، كما يمكنك تحميل تطبيق بنده كليك للتعرف على كل ما هو جديد من عروض وخصومات داخل سوبر ماركت هايبر بنده السعودية وللتسوق اونلاين، وأيضا للحصول على عروض حصرية ومتجددة لا تفوتكم أقوى عروض الـ 10 و 15 و 20 ريال سعودي، صمن عروض هذا الأسبوع في هايبر بنده على جميع احتياجات المنزل والأسره الأساسية، تسري العروض من يوم الأربعاء الماضي 16 جمادى الثاني وحتى يوم الثلاثاء 22 جمادى الثاني 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية.
أسواق هايبر بنده:
- وفر مع هايبر بنده واحصل على عدد 2 حبه من جبنه شرائح بورجر برايد عدد 10 قطع، وزن الحبه الواحده داخل العرض هو (200 جرام)، وبسعر البيع الأصلي للعملاء قبل الخصومات المقدمة من بنده لجميع عملائه داخل المملكةوهو 17.50 ريال سعودي، والسعر بعد الخصم المقدم من هايبر بنده هو 10 ريال سعودي.
- كما تستطيع الاستفاده من خصومات بنده والحصول على جبنه حلوم فيكتوريا وزن (250 جرام)، سعر الحبه هو 10 ريال سعودي بعد التخفيض المقدم من هايبر بنده وبدلاً من سعر الحبه قبل التخفيض وهو 18.50 ريال سعودي.
- اشتري عرض هايبر بنده على عدد 4 حبات من مفروم غنم / بقر السعودية وزن (400 جرام)، بسعر 15.80 ريال سعودي بعد الخصم، وسعر البيع الأساسي بعد الخصم هو 10 ريال سعودي.
- عرض على كرتونة كريزي قطع الدجاج الكبير وزن 400 جرام، سعر الكرتون الأصلي قبل التخفيضات المقدمه من هايبر بنده لكافة عملائه هو 17.95 ريال سعودي، وسعر الكرتون بعد التخفيضات المتوفرة في بنده هو 10 ريال سعودي.
- خصومات على عدد 2 حبه من بامبه إكسترا / زيرو مونتانا، وزن 400 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بعد التخفيض بدلاً من سعر المنتج قبل الخصم وهو 21 ريال سعودي.
- كل ذلك وأكثر داخل كافة أسواق سوبر ماركت هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية، وضمن العروض المقدمة من الهايبر أسبوعيا لجميع العملاء، وضمن عروض الـ 10 و 15 و 20 ريال سعودي.
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