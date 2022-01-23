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عمر شويل - جدة إنسي الكورونا بعد إتباع هذه القواعد الذهبية - ثقفني
أوميكرون و الكوفيد_19 أو الكورونا الضعيف السريع الانتشار، إليكم قواعد بسيطة يمكن اتباعها بسهولة لمتابعة الحياة دون مرض وأنفلوا نزا ونزلات البرد التي لا تنتهي، ونوبات السعال والحساسية، مما يؤدي إلي تناول الأدوية الكثيرة والمضادات الحيوية التي بدورها تضعف الجسم ومناعة الجسم على المدي الطويل بل بالعكس تعمل على تطوير وتقوية الفيروس وزيادة تأثيره على الجسم إذا حدثت الإصابة به مرة أخرى.
أهم النصائح للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالفيروسات كلها
- تبدأ الوقاية الأهم بين الطلاب في المدارس والجامعات، نتيجة لكثرة النشاطات في المدارس والاختلاط بين الطلاب فعليهم الانتباه جيدا للمعاملات بينهم وبين أصدقائهم، فالمخالطة تبدأ من أول لعب الكرة إلى تبادل الأدوات المدرسية والأقلام فعليهم الحذر التام لأن بالطبع يتم نقل العدوى للمنزل مع الطلاب، وتنتقل العدوى إلى الأهل في المنزل وتبدأ العدوى في الزيادة بشكل هرمي للأسف.
- تجنب التجمعات تماما سواء بين الطلاب في المدارس أو التجمعات في الأماكن العامة والأشغال والجامعات، وأيضا التجمعات في المصالح الحكومية والنوادي.
- التوقف تماما عن السلام باليد والقبلات والأحضان، وبالفعل في السنة الأخيرة زاد الوعي ولكن البعض يخجل من عدم السلام باليد مثلا، فلا يجب الخجل من أبدا، بل بالعكس هذا تصرف يعكس عن الوعي والخوف على إيذاء الآخرين ويعكس عن الرقي أيضا في اتباع المصلحة العامة للجميع والحرص على عدم انتشار الأمراض والأوبئة.
- الحرص على أخذ القسط الكافي من النوم والراحة، فعلى الإنسان البالغ أن ينام من 7 ل 8 ساعات يوميا لرفع مناعة الجسم.
- من أهم هذه النصائح بالطبع هو غسل اليدين واستعمال المطهرات عند اللزوم خاصة إذا كنت في السوبر ماركت أو عند تعاملك بالنقود الورقية والمعدنية أو حتى عند استخدام الفيزا وكروت الإئتمان، للحد من انتشار أي أمراض، ولا ننسى دائما أن الوقاية خير من العلاج.
- عدم لمس سلالم المدرسة أو البيت أو الشغل وأزرار المصعد بالطبع والحرص على التطهير عن لمسها.
- والأهم هو الحرص علي أخذ اللقاح المناسب لمساعدة الجسم كله علي التغلب علي هذه الفيروسات الخطيرة.
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