إنسي الكورونا بعد إتباع هذه القواعد الذهبية

أوميكرون و الكوفيد_19 أو الكورونا الضعيف السريع الانتشار، إليكم قواعد بسيطة يمكن اتباعها بسهولة لمتابعة الحياة دون مرض وأنفلوا نزا ونزلات البرد التي لا تنتهي، ونوبات السعال والحساسية، مما يؤدي إلي تناول الأدوية الكثيرة والمضادات الحيوية التي بدورها تضعف الجسم ومناعة الجسم على المدي الطويل بل بالعكس تعمل على تطوير وتقوية الفيروس وزيادة تأثيره على الجسم إذا حدثت الإصابة به مرة أخرى.

أهم النصائح للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالفيروسات كلها