شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت وبهجة المنتجات الهندية من الآن وحتى نهاية يناير

مهرجان عروض لولو هايبر ماركت للمنتجات الهندية وبهجة التسوق توفرها لكم مجموعة لولو هايبر ماركت السعودية في جميع فروع المنطقة الشرقية على مجموعة هائلة من المنتجات التي لا تقبل المنافسة من الأطعمة والأزياء العرقية وتستمر هذه العروض من اليوم ٢٣ يناير ٢٠٢٢ وحتى ٢٩ يناير ، بالإضافة إلى عروض الثلاث أيام على اللحوم والأسماك الطازجة والتي تستمر من البوم وحتى ٢٥ يناير، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرص والتوجه إلى أقرب فروع لولو من فروع المنطقة الشرقية إليكم والتمتع بهذه التشكيلة الرائعة التي توفر لكم متعت التسوق، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل عروض هذا المهرجان الأسبوعي من لولو هايبر ماركت.

مهرجان عروض لولو هايبر ماركت على المنتجات الهندية:

جوز هند الهند بسعر 1.95 ريال سعودي للحبة بدلاً من 3.50 ريال، مع العلم أن هذا العرض متوفر لمدة أربع أيام فقط ومن خلال فروع المنطقة الشرقية.

باراشوت زيت جوز الهند سعة 2 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 57.95 ريال.

منتج هندي زيبا أرز بسمتي كلاسيك وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 57 ريال.

عرض تاج محل أرز بسمتي أبيض وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 33.50 ريال سعودي بدلاً من 47.25 ريال.

لحم بقري هندي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 35.95 ريال.

كعك جوز الهند بسعر 2.50 ريال سعودي للحبة.

كاجو الهند بسعر 46.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 59.90 ريال.

رمان أحمر هندي بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 19.95 ريال.

موز أصفر هندي بسعر 8.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.95 ريال.

زنجبيل الهند بسعر 8.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

فلفل أخضر الهند بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال.

مع العلم أن جميع عروض الخضروات والفاكهة السابقة متوفرة لمدة أربع أيام فقط أي حتى 26 يناير 2022.

عروض لولو على اللحوم والأسماك الطازجة:

سمك البارموندي الطازج بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29.95 ريال.

روبيان مزارع طازج بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.95 ريال.

سمك صافي وسط بسعر 7.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 10.95 ريال.