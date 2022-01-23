شوف عروض اكسترا اليوم Extra offers بخصومات خاصة لفترة محدودة

يعد اكسترا جروب Extra online من أهم أماكن بيع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المختلفة، حيث تقدم عروض اكسترا اليوم باقة مميزة من الخصومات الحصرية على أسعار الكثير من اللابتوبات والأجهزة اللوحية الحديثة بأنواعها، فمنها ما يناسب الكبار، ومنها ما يناسب الصغار، ويقدم الماركت أيضاً مجموعة متميزة من الجوالات الحديثة كليا بأسعار مميزة من أجود الأنواع الأصلية، وتتنوع نسبة الخصم بعروض اكسترا اليوم والأسبوعية، وسوف نقدم لكم اليوم أحدث عروض إكسترا اليوم وحتى نفاذ الكميات على اللابتوبات الحديثة بأنواعها، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا اليوم Extra offers Ksa بالسعودية

تختلف عروض اكسترا ماركت Extra group ولكنها تتميز دائما بالإنفراد، فهي دائماً ما تقدم أحدث الماركات العالمية، ومنها: خصم خاص على سعر سيرفس لابتوب ٣ من ماركة Microsoft بمعالج icore i5، وذاكرة مؤقتة 8جيجابايت، وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، ويعمل بويندوز 10 مع شاشة HD باللمس 13.5 بوصة، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب هواوي Huawei matebook 15 بذاكرة مؤقتة 8جيجابايت، ويعمل بويندوز 10، وسعة تخزين 512جيجابايت، وحجم شاشة 14 بوصة.

خصومات اكسترا السعودية على اللابتوبات لفترة محدودة

تتوفر عدة خصومات حصرية متنوعة بداخل فروع إكسترا ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر لابتوب هواوي ميتبوك D15، بذاكرة مؤقتة 8جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت يعمل بويندوز 10، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب هواوي ميتبوك 13 بسعة تخزين 512 جيجابايت، وذاكرة مؤقتة 8جيجابايت، وشاشة 13 بوصة ومعالج Core i5، وتخفيض آخر منهم على سعر لابتوب هواوي ميتبوك D15 مع معالج Core i5، بذاكرة مؤقتة 8 GB، وسعة تخزين 512 جيجابايت، بسرعة رامات عالية.

تنزيلات الأحد 23 يناير من إكسترا السعودية Extra online offers

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض إكسترا السعودية على أسعار اللابتوبات، ومنها: خصم خاص على سعر لابتوب apple mac book pro، مع معالج apple M1، وذاكرة مؤقتة 8 جيجابايت، وشاشة Retina مقاس 13.3 انش، ونظام تشغيل Mac Os، تتوفر كذلك بالفروع تنزيلات حصرية على أسعار إكسسوارات الكمبيوتر المختلفة، منها: خصم خاص على سعر توشيبا كانفيو، متوفر مع مساحة مميزة.