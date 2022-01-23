شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم خاص لمدة ثلاث ايام لاتدع الفرصة تفوتك

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا من ضمن الشركات التي يتم تواجدها في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة من الشركات المستمرة لكي تقوم بطرح وتقديم وعرض أروع وأقوى العروض ومعها الخصومات المذهلة والكبيرة، كما أن الشركة قد طرحت وقدمت وعرضت هذه الخصومات ومعها العروض القوية والكبيرة لكي يتم توافرها وبأسعار تتناسب مع كافة المواطنين والأفراد بالسعودية، وأيضًا فإن الشركة تكون متخصصة لبيع كل الإلكترونيات وذلك من خلال التجزئة ومعها الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية.

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عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تكون متخصصة وتبيع كافة الإلكترونيات التي تتوافر وتتواجد في الشركة بأسعار ممتازة ورائعة وكبيرة أيضًا لكي يتم توفيرها وتواجدها في المملكة العربية السعودية لكي يحصل عليها وينالها جميع المواطنين والمقيمين بالسعودية من أجهزة منزلية وأدوات منزلية وأجهزة منزلية، كما أن الشركة تعد من الشركات المساهمة التي دخلت للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر بنهايته بعام 2018، وأيضًا تعمل على بيع هواتف الجوال والكاميرات مع أشياء ثانية أخرى.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية ساعة من النوع آبل بالجيل السابع 41 مللي تدعم جي بي إس مع سوار بضوء النجوم يكون بسعر 1849 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اليوم الساعة الذكية من النوع آبل بالجيل السادس تدعم إس إي جي بي إس مع خاصية الأتصال 44 مللي بالألمنيوم الذهبي تكون بسعر 999 بدلًا من 1649 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات اكسترا اليومية المكنسة الكهربائية من النوع دايسون 525 وات مع المحرك الرقمى في 10 تكون بسعر 2099 بدلًا من 2449 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

خصومات اكسترا اليومية